Криминално проявен шуменец е задържан за фалшифициране на 54 банкноти с номинал от 10 до 500 евро. До ареста се стигнало, след като си купил цигари в магазин на ул. “Граф Игнатиев“, съобщиха от пресцентъра на полицията.
В събота следобед на телефон 112 постъпило обаждане от продавачка в търговски обект, че мъж е платил с банкнота, която изглежда неистинска. Пристигналите криминалисти прегледали камерите в обекта и веднага разпознали 41-годишния мъж от видеозаписа.
Малко по-късно отишли в дома на шуменеца. В таванската му стая намерили 54 неистински банкноти на обща стойност 3260 евро.
Установили, че шуменецът фалшифицирал парите по доста елементарен начин. Първо се снабдил с реквизитни банкноти, лъскаво тиксо, маркери и ножички. След това на всяка парти банкнота заличавал надписите за копие и лепил имитация на холограмна лента.
Не е известно колко банкноти е успял да прокара в обращение преди да бъде заловен.
Първо е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление, а след наложена прокурорска мярка от 72 часа е приведен в РС „Изпълнение на наказанията“. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на компетентната прокуратура, уточниха от полицията.
41-годишният е с досие, в което фигурират кражби, нанасяне на телесна повреда и шофиране след употреба на алкохол.
ШУМ.БГ
Коментари
Комунистоебач
Качеството изглежда скандално ниско, а и самия факт, че кретенът е правил даже такива по 500 евро, които почти никой търговец у нас не би приел дори да са истински означава, че коефициентът му на интелигентност е колкото стайната температура.
Анонимен
Вдигнете доходите на народа че без пари всеки взе да изкуква
Анонимен
Такива отрепки се разхождат на свобода и правят тъпотии. Шофирал пиян, крал, кой знае още какво е правил. Защо е на свобода?
11:17
Е горд че спи с баба си
Анонимен
Доходите на народа си зависят от народа, а не от някой друг. Мързи ви да работите , хакате бири по кварталните магазинчета по цял ден , после правителството ви виновно .
Анонимен
Пак ти ли бе агент Хари, малко лапа 8г та фалшифицираш еврата.