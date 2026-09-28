Криминално проявен шуменец е задържан за фалшифициране на 54 банкноти с номинал от 10 до 500 евро. До ареста се стигнало, след като си купил цигари в магазин на ул. “Граф Игнатиев“, съобщиха от пресцентъра на полицията.

В събота следобед на телефон 112 постъпило обаждане от продавачка в търговски обект, че мъж е платил с банкнота, която изглежда неистинска. Пристигналите криминалисти прегледали камерите в обекта и веднага разпознали 41-годишния мъж от видеозаписа.

Малко по-късно отишли в дома на шуменеца. В таванската му стая намерили 54 неистински банкноти на обща стойност 3260 евро.

Установили, че шуменецът фалшифицирал парите по доста елементарен начин. Първо се снабдил с реквизитни банкноти, лъскаво тиксо, маркери и ножички. След това на всяка парти банкнота заличавал надписите за копие и лепил имитация на холограмна лента.

Не е известно колко банкноти е успял да прокара в обращение преди да бъде заловен.

Първо е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление, а след наложена прокурорска мярка от 72 часа е приведен в РС „Изпълнение на наказанията“. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на компетентната прокуратура, уточниха от полицията.

41-годишният е с досие, в което фигурират кражби, нанасяне на телесна повреда и шофиране след употреба на алкохол.

ШУМ.БГ