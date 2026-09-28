Борис Бобев и Александър Вълчев, които са част от националния отбор на България, спечелиха медали от Младежката балканска олимпиада по информатика (JBOI).

На олимпиадата, която се проведе от 22 до 28 септември в Сараево, Босна и Херцеговина, участваха представители на 13 държави.

Борис Бобев се окичи със златен медал, а Александър Вълчев - със сребърен. Двамата са възпитаници на ППМГ „Нанчо Попович“ и школа „А&Б".

В състава на България бяха още Дамян Свободников (Варна), който има златен медал от младежката олимпиада, и Ангел Раев (Габрово), който е бронзов медалист.

Ръководители на националния отбор в Сараево бяха Кинка Кирилова-Лупанова от Велико Търново и Цветелина Петрова от Шумен.

С това силно представяне завършва олимпийският сезон по информатика.

За Борис Бобев и Александър Вълчев отличията от Босна и Херцеговина са поредните от международно състезание тази година. Двамата имат златни медали от Европейската младежка олимпиада по информатика за ученици до 15,5 години в Литва.

ШУМ.БГ