Летището на Катания ще продължи да бъде затворено заради новите изригвания на вулкана Етна. Според властите ограниченията ще бъдат в сила поне до 12 часа на обед местно време днес.

Североизточният кратер все още изпуска вулканична пепел, която се носи на юг от преобладаващите ветрове и те избутват праха от Етна към навигационните маршрути на самолетите. Поради това от затварянето на сектора от въздушното пространство е удължено и никакви полети не се изпълняват.

Другите летища на Сицилия, като "Комизо" и "Палермо", съдействат на това на Катания за приемане на пренасочени самолети. Автобуси, осигурени от авиокомпаниите, осъществяват превоза до двете аерогари, но информацията невинаги достига до хората. Заради това пътниците са помолени да се информират добре чрез своите авиокомпании.

Според Асоциацията на малките и средни предприятия в секторите на търговията, занаятите, туризма, услугите и промишлеността (Assoesercenti), икономическите щети за Сицилия от затварянето на аерогата на Катания заради вулкана Етна през август са над 12 милиона евро.

Дир.бг