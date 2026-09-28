Протест с искане за оставката на президента Илияна Йотова, но и на кабинета "Радев", блокира движението в т. нар. Триъгълник на властта между сградата на Народното събрание, на президентството и на Министерския съвет.

Демонстрацията е организирана в социалните мрежи от активиста Манол Глишев и Георги Георгиев от гражданското сдружение "БОЕЦ".

Протестиращите издигнаха български и украински знамена, както и такива на Европейския съюз и НАТО. Те носят плакати "Тук не е Русия", "Русия - Враг № 1 на българската държавност и ЕС" и скандират "Оставка".

"Това е протест насочен колкото срещу министър-председателя Румен Радев, така и към Илияна Йотова. Откакто хората на Радев са на власт, се случват едни и същи гафове. Оставка е добро начало, но трябва да последва и съд", заяви Манол Глишев пред демонстрантите.

Протестиращите настояват за оставката на правителството, като отправят критики към политиката му по редица въпроси, включително икономиката, корупцията, борбата с организираната престъпност и отношенията с Русия и ЕС.

В социалните мрежи пък организаторите написаха, че недоволството е и заради решението на Илияна Йотова от 2022 г., когато е вицепрезидент, да помилва осъдения наркобос Огнян Атанасов, известен като "Българския Ескобар".

"Протестите срещу мръсотията на путинисткото правителство на Радев трябва да включат и Радевата кандидат-президентка Йотова. Тази жена е нетърпимо свързана с наркобосове и компрометирана от факта, че ги е помилвала системно. Кандидат за президент на България не може да е човек, който работи за разпространението на наркотици сред децата ни! В понеделник, 28 септември, от 18:30 ч. в Триъгълника на властта се събираме отново, за да заявим, че тази криминално обвързана жена няма да бъде кандидат за най-високия пост в нашата Родина",

За протеста няма подадено уведомление в Столичната община. В района има засилено полицейско присъствие.

Миналата седмица граждани протестираха срещу правителството и отправиха искане за оставката на премиера Румен Радев. "Протестите едва сега започват. Нека не забравяме, че трябва да изметем Радев и Йотова от властта", каза един от организаторите - Манол Глишев.

Dir.bg