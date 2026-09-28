31-годишен мъж, обвинен, че е управлявал най-големия онлайн пазар за наркотици и лекарствени препарати, се призна за виновен в началото на процеса срещу него във Франкфурт, че стои зад незаконната платформа в даркнет, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Подсъдимият призна, че е създал и управлявал платформата "Архетип Маркет", като определи действията си като "голяма грешка".

Според германските разследващи платформата е имала около 600 000 клиенти по целия свят и чрез нея са били реализирани приходи от около 330 млн. евро (375 млн. долара). Властите я определят като най-голямата по рода си, преди да бъде закрита в средата на 2025 г.

Мъжът беше арестуван в Барселона от испански специални части през юни миналата година. Впоследствие бяха извършени обиски и други арести, свързани с платформата, в Германия и в чужбина. Сървърната инфраструктура, чрез която е функционирал пазарът, се е намирала в Нидерландия, съобщиха германските криминални власти.

Според прокуратурата чрез сайта, създаден през ноември 2020 г., са били търгувани общо 3,2 милиона хапчета и 2,2 милиона таблетки, включително продукти от канабис, лекарства и препарати за повишаване на физическата работоспособност. Продадени са били и 326 литра различни наркотични вещества, сред които кокаин, хероин, кристален метамфетамин, фентанил и крек.

Разследващите смятат, че 31-годишният мъж е управлявал платформата заедно с няколко модератори и е спечелил около 20 млн. евро от дейността ѝ.

Той е заплашен от присъда между пет и 15 години затвор за трафик на наркотици като част от престъпна организация. Направеното самопризнание може да бъде взето предвид като смекчаващо вината обстоятелство.

Очаква се съдът във Франкфурт да произнесе присъдата през октомври.

Дир.бг