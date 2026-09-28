От "Демократична България" обявиха, че разработват законопроект, съгласно да е законно както производството, така и подаряването и продажбата на неголеми количества домашен алкохол.

По думите на съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов така хората ще могат спокойно да спазват закона, без да се крият и без някой да ги тормози с проверки за подарена от другиго домашна ракия, както предлагат управляващите.

"Предлагаме разработен с експерти и различни заинтересовани страни законопроект, с който хората спокойно ще могат да правят, подаряват и продават неголеми количества ракия и вино. С тази инициатива ще спрат глупостите, които властта твори в момента. Всичко ще е в рамките на закона, без домашните производители да се притесняват, че някой от Агенция "Митници" ще почука на вратата с въпрос "Може ли да вляза да ви проверя ракията?", заяви Божанов.

Той подчерта, че идеята на Министерството на финансите да забрани притежанието на чужда домашна ракия предизвиква насмешка и обеща унищожителна критика, ако подобни текстове влязат за гласуване в парламента.

"Притеснителното е, че същото ведомство предлага данъчни закони и бюджет. Ако нещо подобно излиза от тях, макар и само за обществено обсъждане, може да се постави ребром въпросът за политическата адекватност", заключи Божанов.

Контролен орган за хората, които варят домашна ракия за лична употреба, няма да бъда. Контролът ще е насочен към тези, които използват домашното производство за търговия, обясни по-рано днес финансовият министър Гълъб Донев за какво ще се налага предложената от кабинета 1000 евро глоба.

Той определи като "неразбрани" някои от текстовете, публикувани за обществено обсъждане. По думите му около 50% от произведената в България ракия идва от регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, познати като "селски казани". Проблемът според него е, че част от тази продукция след това се появява в търговската мрежа.

Дир.бг