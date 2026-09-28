Иран се е съгласил да спре обогатяването на уран в замяна на смекчаване на санкциите от страна на САЩ, съобщи саудитският телевизионен канал Al Hadath.

Според негови източници в Пакистан, това е било договорено от посредници в ирано-американските преговори.

Ирански официални представители все още не са коментирали съобщението на Al Hadath, предаде БНТ.

Същевременно според източници, цитирани от репортера на сайта Axios Барак Равид, президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля възможността да смекчи санкциите срещу Иран и да освободи замразени ирански активи в замяна на напредък по ядрения въпрос.

Това развитие идва след предложението на Техеран за седемдневна "пътна карта" за прекратяване на конфликта със САЩ, която предвиждаше повторно отваряне на Ормузкия проток, облекчаване на санкциите върху износа на петрол и достъп до замразени ирански активи на стойност около 12 милиарда долара. Президентът Тръмп обаче публично отхвърли предложението.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната му е готова за "война на Страшния съд" със САЩ, но подчерта, че Техеран предпочита дипломатическо решение.

"Ние стоим твърдо пред всяка агресия срещу нас, дори когато става въпрос за война на Страшния съд. В същото време сме готови за дипломация", каза Арагчи в интервю за NBC.

По време на 12-дневната война през юни 2025 година Израел удари три ключови ирански ядрени съоръжения - Натанз, Исфахан и Фордоу, и уби редица водещи учени, участващи в ядрени изследвания и разработки. САЩ се присъединиха към битката към края на войната, като удариха същите три съоръжения с много по-мощни бомби, атаки, при които Тръмп твърдеше, че ядрените възможности на Иран са били "унищожени".

По-късно разузнаването на САЩ и ООН предположи, че части от иранската ядрена програма остават непокътнати, макар и повредени. И оттогава насам общата цел на САЩ и Израел е или да накарат Иран да се освободи от запасите си от 453 кг високообогатен уран, или да им ги вземе.

dir.bg