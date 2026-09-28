През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява, над Централна и Източна България ще бъде значителна. На места там ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. Вятърът от север-североизток временно ще отслабне, в Източна България ще бъде умерен. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 8°. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 18°. През нощта срещу сряда от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява.

Над планините облачността ще бъде значителна, най-високите върхове ще останат в облачния слой. На места ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 19°-21°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 21 мин. и залязва в 19 ч. и 12 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 51 мин. Луната в София залязва в 10 ч. и 33 мин. и изгрява в 20 ч. и 16 мин. Фаза на Луната: три дни след пълнолуние.(

НИМХ