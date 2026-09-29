51-годишен шуменец, търсен от съдебните власти във Венеция, ще чака зад решетките решението за екстрадиране в Италия. Това реши Варненският апелативен съд, като потвърди определение на Окръжния съд в Шумен, съобщиха от пресцентъра му.

Здравко С. е осъден в Италия на 4 години и 4 месеца затвор. Наказанието е за две деяния - приемане на непълнолетно лице за развратни действия, извършено с принуда, и за сексуална експлоатация /получаване на парични средства от дейността на лице, което е жертва на трафик/. При разглеждане на делото мъжът вече е бил напуснал Италия и е живеел в друга европейска държава. Затова бил осъден задочно.

По-късно мъжът се прибрал в България и бил арестуван. Защитата му поискала той да бъде пуснат под домашен арест или парична гаранция. Според прокурора със самото напускане на Италия осъденият на практика се е укрил от правосъдието и след като веднъж е постъпил по този начин, може да го стори отново.

„Апелативният съд намери жалбата срещу задържането под стража за неоснователна. Постъпилата Европейска заповед за арест и придружаващите я документи отговарят на изискванията на закона. Двете престъпни деяния, за които задържаният е осъден, съответстват на престъпления и по българския Наказателен кодекс“, казаха от АС-Варна. Определението не подлежи на обжалване.

Предстои съдът в Шумен да се произнесе по искането за екстрадиране в Италия.

ШУМ.БГ