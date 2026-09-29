Говорителят на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция Хосеин Мохеби заяви днес, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е "голям лъжец", коментирайки изявления на американския лидер за ядрените оръжия и по други теми, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Американският народ трябва да чуе истината", каза Мохеби и добави, че САЩ са претърпели неуспех във военната си кампания срещу Иран и трябва да напуснат региона.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече да е предлагал на Иран облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени средства в замяна на отстъпки по отношение на ядрената програма на Техеран.

"Това не е вярно. Не съм им предлагал нищо", написа Тръмп в платформата си "Трут Соушъл", след като по-рано "Аксиос" съобщи, че президентът е готов да предостави облекчения срещу ядрени отстъпки.

Говорителят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф междувременно заяви, че нито една страна в региона няма да може да изнася петрол, ако на Ислямската република бъде попречено да продава собствения си петрол.

Никоя регионална инфраструктура няма бъде в безопасност, ако Иран няма сигурност, каза Галибаф, цитиран от ирански държавни медии.

Външният министър на Иран Абас Арагчи пък обяви, че очаква днес да получи официален отговор от САЩ на предложението на Техеран за отваряне на Ормузкия проток.

Катарските посредници "представиха идеи и ние ги обсъдихме. Те трябва отново да поставят въпроса пред американската страна, след което окончателният отговор на Съединените щати ще ни бъде предаден чрез катарския посредник", заяви външният министър.

Източник, близък до иранския преговорен екип в Ню Йорк, заяви пред иранската новинарска агенция ИРНА вчера, че Арагчи, който се намира в Ню Йорк и участва в годишната сесия на Общото събрание на ООН, ще се срещне по-късно днес с катарския посредник.

Очаква се срещата да бъде посветена на последните развития около размяната на послания между Иран и САЩ.

Дир.бг