Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония и тържествено шествие в София, след като България е постигнала историческо споразумение за връщането им в страната ни. Това съобщи премиерът Румен Радев преди началото на правителственото заседание в Министерския съвет.

"След интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина. На днешното заседание на Министерския съвет ще одобрим текста на това споразумение и ще упълномощим министъра на културата да го подпише, заедно със своя гръцки колега. Споразумението предвижда реципрочно предаване за съхранение на исторически артефакти, религиозни и културни артефакти и реликви", обяви Радев.

По думите му стремежът на българската държава да си върне тленните останки на цар Самуил датира още от 1965 година, когато световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги открива при разкопки в изградената от цар Самуил базилика на остров Свети Ахилий.

"Вече шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава да върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем", коментира премиерът.

Радев отбеляза, че на церемония в Гърция тленните останки на цар Самуил, както и откритите останки в още два саркофага, ще бъдат предадени официално, след това те ще бъдат транспортирани до София със самолет "Спартан". Останките на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата "Света София", където като дете владетелят е бил въведен в християнството.

"На 3 октомври, събота, в 12:30 ч. каня всички българи на площад "Батенберг" пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил, след което с шествие да го изпратим до църквата "Света София" в последния му път", каза още министър-председателят.

Радев изрази и своята най-дълбока благодарност към премиера на "приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави".

Дир.бг