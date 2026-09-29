Областният управител Георги Жеков проведе работна среща за координация на дейностите за подготовка и залесяване на защитената местност „Марашка кория“, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.

В разговорите участваха директорът на Североизточното държавно предприятие Ради Иванов, Евгени Гандев-председател на Управителния съвет на Североизточното държавно предприятие, заместник областният управител Севгин Хълми и представителите на инициативния комитет Иван Цонев и Христо Драгозов, по чиято идея в Марашката кория на 6 септември тази година беше открит паметен знак, посветен на Съединението.

В защитената местност „Марашка кория“ има дъбови дървета на възраст повече от 300 години, като много от тях са в процес на съхнене. За запазване на екосистемата и нейното възобновяване се предвижда след съгласувателни процедури да бъдат извършени залесителни дейности с фиданки от летен дъб.

В акцията, заедно с експертите, ще бъдат поканени да се включат и доброволци.

ШУМ.БГ