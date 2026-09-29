Областният управител Георги Жеков проведе работна среща за координация на дейностите за подготовка и залесяване на защитената местност „Марашка кория“, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.
В разговорите участваха директорът на Североизточното държавно предприятие Ради Иванов, Евгени Гандев-председател на Управителния съвет на Североизточното държавно предприятие, заместник областният управител Севгин Хълми и представителите на инициативния комитет Иван Цонев и Христо Драгозов, по чиято идея в Марашката кория на 6 септември тази година беше открит паметен знак, посветен на Съединението.
В защитената местност „Марашка кория“ има дъбови дървета на възраст повече от 300 години, като много от тях са в процес на съхнене. За запазване на екосистемата и нейното възобновяване се предвижда след съгласувателни процедури да бъдат извършени залесителни дейности с фиданки от летен дъб.
В акцията, заедно с експертите, ще бъдат поканени да се включат и доброволци.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Стига ни занимавайте с военни комунисти, никой няма да гласува вече за тях. Стига с тея областни безлични, само изпълняват каквото им кажат, и предната на пеевски.
Анонимен
Като за начало изгонете краварите целия район е миниран.
Анонимен
Оставка на областния управител за това , че обжалва да бъде чут гласът на народа ! ОСТАВКА! ОСТАВКА!
Анонимен
Залесете паркингите на кауфланд, лидел и била
Тамплиера Цонев
За какво се боря на стари години не знам. Не мога да си седя вкъщи. Все сред хора трябва да съм и да намирам начин моите хора да взимат пари от проекти. Покрай тях и аз.
Анонимен
оставка бе чорап
Анонимен кмет
добре е да се помисли за наблюдение и охрана и заграждане на Корията, защото това е памет която трябва да се предаде на поколенията. Даже и да остане пътя за преминаване, заградете в два парцела, но трябва се спре непрестаното горене и сечене на дърветата. Специалист от Плевен изказа мнение, че това е най старата гора от летен дъб в Европа и втора в света.