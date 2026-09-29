Израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа е ликвидирал днес Изедин ал Бейк, ръководителя на военното крило на радикалната палестинска групировка "Хамас", предаде Ройтерс, като се позова на премиера и на министъра на отбраната на Израел - Бенямин Нетаняху и Израел Кац, както и на палестински източници.

Нетаняху и Кац казаха, че израелската армия е атакувала и убила Бейк, който по думите им е планирал нападения и е набирал бойци, предаде БТА.

"Хамас" публикува изявление, в което потвърди смъртта на Бейк при израелски удар по жилищен блок в квартал "Насър" на град Газа на зазоряване.

Здравни работници казаха, че още един човек е починал от раните си след атаката.

При отделен удар в северната част на ивицата Газа преди дни израелската армия съобщи, че е ликвидирала командир на "Хамас", държал заложници в анклава.

В съвместно изявление армията и службата за вътрешно разузнаване "Шин Бет" заявиха, че командирът е участвал в държането в плен на деветима заложници по време на войната в Газа.

На 7 октомври 2023 г. бойци на "Хамас" и членове на други екстремистки групировки убиха около 1200 души в Израел и отвлякоха над 250 души, които отведоха като заложници в Газа. Безпрецедентната атака постави началото на войната в Газа.

Оттогава в ивицата са загинали над 74 000 палестинци според контролираното от "Хамас" здравно министерство на анклава.

Официално споразумението за прекратяване на огъня в Газа е в сила от октомври 2025 г., но израелските удари продължават.

Наскоро Израел засили въздушните си удари, като заяви, че взема на прицел и ликвидира високопоставени членове на "Хамас".

Дир.бг