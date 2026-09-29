Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница "Медикус Алфа" в Пловдив, съобщиха от ведомството.

Именно в тази клиника преди година и половина издъхна 6-годишният Ангел Райчев след стоматологична интервенция с пълна упойка.

Решението е взето след проверки и доклад на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (ИАМН), които са установили, че болницата е извършвала дейности извън разрешителното си.

Решението за отнемане на разрешението е взето заради съвкупността от установените нарушения. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления.

Болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. Това са обстоятелства, които не може да не бъдат отчетени.

Лечебната дейност трябва да бъде прекратена от датата, на която заповедта бъде съобщена на лечебното заведение.

РЗИ - Пловдив следва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града.

Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, но обжалването не спира изпълнението ѝ, допълват от Министерство на здравеопазването.

6-годишният Ангел почина в началото на април след 3-часова интервенция в клиниката за лечение на кариеси и пулпити. Тъй като развалените зъби на детето са били много, а преди това няколко други зъболекари отказвали да го лекуват, родителите Георги и Магдалена Райчеви се съгласили на предложението на екипа от "Медикус Алфа" Ангел да бъде поставен под пълна упойка.

Момченцето издъхнало след края на интервенцията, след като вече е било в съзнание, а майката твърди, че детето е било цели 4 часа под пълна анестезия, вместо допустимите 2 часа, както й казали преди това от лечебното заведение.

На 3 юни м.г. Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем анестезиолога д-р Пламен Мандев за смъртта на детето. Лекарят ще отговаря за това, че на 4 април 2025 г. в качеството си на анестезиолог в болнично заведение е причинил смъртта на момченцето поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Дир.бг