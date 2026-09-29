Министърът на образованието е възложил на Регионалното управление на образованието (РУО) в Шумен да направи анализ и да излезе със становище относно разкритата допълнителна паралелка в 1. клас в III ОУ „Димитър Благоев“. Срокът е до 2 октомври.

Това съобщи на заседание на комисията по образование днес заместник-кметът по образование на Шумен Даниела Савчева.

„Изпратихме доклад до министъра, изложихме целия казус и оспорихме законосъобразността на действията на директора, както и заповедта, която е издадена. Получихме писмо, в което МОН възлага на РУО – Шумен да излезе със становище. От страна на РУО получихме писмо, в което искат становище от Общината в кое училище децата от тази паралелка трябва да продължат да учат. Понеже не получихме отговор на нашите въпроси, т.е. законосъобразна ли е паралелката, писахме отново до МОН и днес получихме второ писмо от министъра, в което той дава срок до 2 октомври на РУО да излезе със становище относно действията на директора“, каза Даниела Савчева.

Заместник-кметът добави, че в момента все още няма решение къде ще учат децата от тази паралелка, ако се окаже, че тя е незаконосъобразна.

Савчева каза още, че тази паралелка продължава да се попълва. В момента в нея има 21 деца, като последното е било записано в друго училище на 20 юли и по служебен път вече е преместено в III ОУ „Димитър Благоев“.

Припомняме, че със своя заповед директорът на III ОУ „Димитър Благоев“ разкри четвърта паралелка в 1. клас, която е извън утвърдения план-прием.

На заседанието на комисията стана ясно още, че през миналата година в същото училище е имало прием на 15 деца над определения. За този случай има становище на РУО, според което липсва процедура за този надвишен прием, защото такъв се извършва със заповед на министъра на образованието, каквато няма.

ШУМ.БГ