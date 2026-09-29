От октомври децата от 6-месечна до 7-годишна възраст, тези с хронични заболявания до 17 години, както и хората на и над 65-годишна възраст, ще имат право на безплатна ваксина срещу грип. Това съобщи д-р Пепа Цветанова, директор на дирекция "Надзор на заразните болести" в Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - Видин.

От тази есен за първи път в България започва Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип при децата, която обхваща периода 2026-2030 г.

През първата година от прилагането ѝ е предвидено да бъдат обхванати около 17 000 деца в най-малката възрастова група (до 7 години). За децата с хронични заболявания до 17-годишна възраст са осигурени 10 000 дози ваксина, като според експертите това количество е напълно достатъчно за пилотната година на програмата, обясни д-р Цветанова.

По думите ѝ имунизирането на най-малките е от ключово значение, тъй като те боледуват по-често и по-тежко, а в затворените колективи като детски градини и училища заразата се разпространява бързо. Освен че защитава самите деца, ваксинацията предотвратява и пренасянето на инфекцията към по-възрастните членове на семейството, допълни тя.

Целият процес по организирането и поставянето на ваксините се поема от общопрактикуващите лекари. Желаещите родители трябва да заявят намерението си при личния лекар на детето, който поръчва необходимите количества от търговците, поставя дозите и отчита извършената имунизация.

Всички ваксини за предстоящия есенно-зимен сезон са тривалентни и съдържат актуализираните за тази година щамове - два от тип A и един от тип B, съгласно препоръките на Световната здравна организация (СЗО). Родителите могат да получат подробна информация и консултация относно ваксините както от личните си лекари, така и от специалистите в Здравната инспекция.

Успоредно с новата програма от октомври продължава и Националната програма за ваксинопрофилактика на грипа при хората на и над 65-годишна възраст, която се прилага за шеста поредна година. При нея се отчита ежегодно нарастване на броя на имунизираните, а редът за получаване на ваксините чрез личните лекари е идентичен, уточни д-р Цветанова.

България се намира на прага на появата на сезонния грипен вирус, като случаите на остри респираторни заболявания в страната бележат осезаем скок само в рамките на една седмица, съобщи по-рано днес директорът на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) проф. Ива Христова. Директорът на НЦЗПБ посочи, че идеалният период за поставяне на противогрипна ваксина са месеците октомври и ноември. Тя отчете растящ интерес към имунизацията и определи като ключова стъпка старта на новата национална програма.

Дир.бг