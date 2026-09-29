Стана ясно какво ще даде България на Гърция в замяна на връщането на останките на българския цар Самуил. Нашата страна ще върне 48 гръцки реликви от манастири, главно в района на Серес, които след повече от век се завръщат в родината си. Това съобщиха от гръцкото министерство на културата, откъдето оповестиха за подписания във вторник в Атина меморандум и публикуваха снимки от церемонията, която е историческо събитие и за двете държави.

Подписите под документа сложиха българският министър на културата Евтим Милошев и гръцкият му колега Лина Мендони. Меморандумът е бил предшестван през годините от системни и дългогодишни преговори, отбелязва гръцкият сайт Newsit. Гръцкото министерство уточнява, че разговорите не са били публично достояние.

48-те гръцки реликви идват от Светия манастир "Панагия Еикосифониса", Светия манастир "Тимиос Продромос" в Серес и Светата митрополия на Серес и Нигритис. Предметите са пренесени в българската столица през 1917 г., в разгара на Първата световна война.

От тогава до днес реликвите са били изложени и съхранявани в Националния исторически музей в София.

След като се завърнат на гръцка земя, те ще бъдат изложени в Музея на византийската култура до 5 ноември 2026 г. След това те ще се върнат на местата, от които са дошли, в зависимост от произхода на всеки предмет.

Като част от споразумението, Гърция ще предаде на България мощите, открити през 1965 г. в базиликата "Свети Ахил" от професор Николаос Муцопулос и идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, управлявал от 997 до 1014 г., посочват от гръцкото министерство.

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Ще бъдат доставени и останалите антропологични материали, открити в общо четири саркофага вътре в базиликата. Останките са се съхранявали през последните години в Музея на византийската култура в Солун.

Споразумението обаче не слага край на цикъла на преговори между Атина и София. Двете страни се споразумяха да продължат контактите си за идентифициране и евентуално включване в последващо споразумение на други исторически обекти от взаимен интерес, завършва изявлението на министерството на културата на Гърция.

От българското културно ведомство потвърдиха за подписването на меморандума.

По-рано премиерът Румен Радев обяви, че посрещането на останките на цар Самуил ще бъде в събота, 3 октомври, на площада пред Двореца, след което те ще бъдат положени в храма "Света София", където легендарният български владетел е бил покръстен в християнството като дете.

Dir.bg