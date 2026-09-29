Руски военен самолет Ту-95 се разби по време на тренировъчен полет в Амурска област. Шестима от членовете на екипажа са загинали, а един е получил травми, съобщиха от Министерството на отбраната на Руската федерация.

"На 29 септември самолет Ту-95 претърпя катастрофа в Амурска област при изпълнение на учебно-тренировъчен полет. Самолетът е паднал в безлюдна местност.

По предварителни данни шестима от членовете на екипажа са загинали, а един е получил травми и е бил евакуиран в лечебно заведение", пише в прессъобщението.

Самолетът е изпълнявал полета без оръжия на борда.

Към мястото на инцидента е излетяла комисия на Въздушно-космическите сили, която трябва да установени причините за катастрофата.

По данни на "Комерсант" самолетът е паднал пет минути след излитането си в безлюдна местност.

В края на юли най-новият руски изтребител Су-57 се разби в Подмосковието. Тогава от руското МО съобщиха, че пилотът се е катапултирал и животът му не е застрашен. Самолетът е паднал в безлюдна местност, на земята няма разрушения. Полетът се е извършвал без боекомплект. Предварителната причина за катастрофата е техническа неизправност на авиационната техника.

Дир.бг