През нощта ще преобладава облачно време. Превалявания от дъжд ще има на отделни места. Ще продължи да духа слаб, в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°.

Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен, в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 20°.

Над планините от Южна България облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали слаб дъжд, в местата над 2200 метра надморска височина – слаб сняг. Над Стара планина ще се установява слънчево време. Ще духа силен и бурен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.

Над Северното Черноморие облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд. Ще продължи да духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 20°-21°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

НИМХ