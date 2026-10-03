След двете победи в първите две гостувания в Лигата на нациите, Франция не успя да вземе три точки в домакинския дебют на новия си селекционер Зинедин Зидан. Пълните трибуни в Париж бяха зарадвани от зрелищен двубой с Италия, завършил без победител - 1:1, макар домакините да поведоха в резултата.

"Добре дошъл у дома, Зизу!" гласеше издигната преди мача хореография, посветена на легендата. В крайна сметка именно на "Стад дьо Франс" Зидан стана световен шампион с родината си, а и неведнъж е радвал феновете с магията си именно на стадиона в предградието "Сен Дени".

И двата отбора играха на скорост през първото полувреме, но французите бяха по-активните и настоятелни на терена. В крайна сметка обаче главните действащи лица преди почивката бяха двамата вратари, отличили се с по няколко добри намеси. Майк Менян отказа Мойс Кийн преди да са минали и 10 минути игра, а пък Донарума се намеси на ниво повече от веднъж.

Франция удари греда след шут на Дезире Дуе, рикоширал в крака на Сандро Тонали, а в 41-ата минута Мойс Кийн отбеляза, ала попадението не бе зачетено поради засада.

"Петлите" вдигнаха оборотите през второто полувреме и закономерно стигнаха до гол, който дойде от статично положение. Майкъл Олисе бе безупречен от свободен удар в 55-ата минута, насочвайки топката неспасяемо точно под гредата на Донарума - 1:0.

Но вместо да се възползва от шансовете си и да вкара втори път, Франция допусна гол след доста лека грешка в 68-ата минута. Лука да Куня не успя да спре добре пас на Адриен Рабио, Алесандро Бастони му отне топката и останал сам срещу Менян не сбърка за 1:1.

Дайо Упамекано пък затрудни още повече френската мисия за победа, след като в рамките на десетина минути, между 74-ата и 85-ата, бе изгонен заради два доста бързи жълти картона. На финалната права на мача главното действащо лице бе Донарума, който спираше всички френски опити към неговата врата, включително отлични такива на Дембеле и Олисе.

Французите са лидер в група 1 от Лига А със 7 точки, а италианците са трети с 4. Белгия е на второ място с 6 след победа с 3:0 срещу Турция, оставяйки южните ни съседи без точка.

Дир.бг