Черният шоколад има репутация на здравословно сладко изкушение, но изследванията показват, че той може да носи и редица ползи за организма. Той е богат на флаваноли - растителни съединения с антиоксидантни свойства, които се свързват с по-доброто кръвообращение, намаляването на възпаленията и подобряването на настроението.

Специалистите по хранене посочват, че за усвояването на антиоксидантите видът и количеството на шоколада са по-важни от часа, в който се консумира. Все пак приемът му късно вечер може да не е подходящ за хората, чувствителни към кофеина.

Стресът, замърсяването на въздуха, храносмилането и физическите упражнения водят до образуването на свободни радикали. Когато те се натрупат в организма, може да се появят оксидативен стрес и възпаления, свързани с по-висок риск от хронични заболявания.

„Флаванолите са основният източник на антиоксиданти в черния шоколад“, обяснява диетологът Саманта Търнър. Те стимулират производството на азотен оксид, който разширява и отпуска кръвоносните съдове и така подпомага кръвообращението. Това може да допринесе за понижаване на кръвното налягане и намаляване на артериалната скованост, както и за по-добра памет и настроение.

Два от флавоноидите в черния шоколад - катехинът и епикатехинът - могат да преминават кръвно-мозъчната бариера и да оказват антиоксидантно и неврозащитно действие. Черният шоколад може да има и пребиотичен ефект върху чревната микробиота.

Проучване показва, че ежедневната консумация на 30 грама шоколад с 85% какао в продължение на три седмици значително подобрява настроението и увеличава разнообразието на чревната микробиота. Същият ефект не е наблюдаван при шоколад със 70% какао или при пълно въздържане от шоколад.

Има ли най-подходящо време?

Според диетолога Цянчжи Дзян има много малко данни за това дали усвояването на антиоксидантите от шоколада се различава в зависимост от часа на деня. Повечето изследвания се фокусират върху съдържанието на какао и количеството на консумирания шоколад.

Неотдавнашен преглед на изследванията установява, че една порция, или около 20 грама, черен шоколад с високо съдържание на флаваноли или какао на всеки три дни може да помогне за намаляване на възпалението.

Колкото по-висок е процентът какао, толкова повече флаваноли обикновено съдържа шоколадът. Количеството обаче зависи и от начина на обработка, тъй като ферментацията и алкализирането могат значително да намалят съдържанието на флаваноли.

Диетологът Лорън Манакър препоръчва черният шоколад да се консумира например като малка хапка след хранене. Ако се яде вечер, е добре да не бъде непосредствено преди лягане, тъй като съдържа кофеин.

Около 28 грама черен шоколад със 70-85% какао съдържат приблизително 23 милиграма кофеин и 228 милиграма теобромин - лек стимулант.

Как да консумираме черен шоколад?

Черният шоколад може да се комбинира с различни храни. Диетолозите препоръчват да се добавя към замразени боровинки и други плодове, овесени ядки, ядки, семена и сушени плодове. Малко какао или черен шоколад може да се добави и към кафето.

Шоколадът може да се консумира и самостоятелно. Експертите препоръчват малките парченца да се ядат бавно, като се оставят постепенно да се разтопят в устата, което може да помогне за контролиране на количеството.

BGNES/Дарик