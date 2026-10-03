Хърватия приема Англия днес в 19:00 часа, но домакините са наказани да играят пред празни трибуни от УЕФА и не могат да продават билети за фенове. Санкцията дойде заради расистки прояви на агитката на хърватите по време на миналогодишната Лига на нациите.

Така стадионът за малко над 8000 зрители трябваше да е напълно празен днес, но домакините намериха начин да предотвратят това, като организираха няколко хиляди деца от футболни школи в страната да влязат и да гледат срещата с третите в света.

По последна информация от УЕФА, подадена е заявка за над 5550 деца, които ще изпълнят почти изцяло стадиона. С тях ще има и неколкостотин възрастни "отговорници" за групи от хлапетата, а като добавим официалните лица, поканени спонсори и медиите, очаква се всъщност да няма празни места в Риека.

Английската асоциация приветства идеята, която не е нова - в България също имахме случай на тежко наказание от УЕФА - именно след двубой с Англия, когато неколкостотин деца заместиха обичайните фенове. Сега обаче говорим за малък стадион, който реално ще е пълен докрай, вместо напълно празен.

Дир.бг