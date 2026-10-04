Двойка от вида Папуанска птица-носорог са най-новите обитатели на шуменския зоопарк.

Екзотичните птици са конфискувани от властите на Дунав мост при опит за нелегален трафик от Турция към Централна Европа.

Шуменци обаче засега няма да могат да видят екзотичните птици на живо, поради обективни причини – Папуанският носорог живее в тропическите гори и не издържа на ниски температури. Затова в зоопарка са взели решение да държат двойката в отоплено до 22 градуса помещение през есента и зимата.

Ще използваме времето да им отделим част от волиерата вдясно от входа, като направим и закрита част, в която да се прибират, обясниха пред ШУМ.БГ служители на зоопарка.

Гледачите все още се изучават специфичните особености на отглеждането на подобни екзотични птици. Вече са разбрали, че обичат да ядат манго, папая, смокини, пъпеши и дини. Знаят, че от менюто им трябва да се изключат храни с високо съдържание на желязо.

Двата папуански носорога са били част от нелегална пратка от 47 екзотични птици с фалшиви ветеринарни сертификати за произход, хваната от митничарите на 9 май. Досега птиците са били в центъра за защита на природата и животните в Добрич.

ШУМ.БГ