Над 300 нови светлинни пана ще грейнат в Шумен за празниците. Така, заедно със старата украса, по улиците и булевардите на града ще има рекорден брой коледни светлини.

Част от паната са купени от Общината, а други са дарени от бизнеса.

„Има фирми, които участват директно с покупка, която са поръчали, и заплащат съответно и дейностите по монтаж и демонтаж. Има и такива, които са дарили парични суми и волята им е да са за коледна украса“, обясни на пресконференция днес зам.-кметът по култура на Шумен Даниела Савчева.

От Общината са решили да не палят уличното коледното осветление заедно с елхите на 5 декември, а поетапно – заедно с монтажа на елементите. Така на много места в града то вече свети.

Изцяло обновено е коледното осветление по бул. „Симеон Велики“, както и по пешеходната част на бул. „Славянски“ от пл. „Кристал“ до пл. „България“. Предвижда се да се поставят светещи пана и във вътрешни улици на кварталите „Тракия“, „Боян Българанов“ и „Дивдядово“. В Градската градина се предвижда в следващите дни да се инсталира красив светлинен тунел.

Коледната елха пред ДКТ „Васил Друмев“ ще бъде тържествено запалена на 5 декември.

ШУМ.БГ