"Радостната" новина от потопените кораби е, че вече със сигурност в дълбините на Черно море имаме газ. Вече имаме газ и можем да го добиваме", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод на последните два ударени търговски кораба недалеч от българския бряг на Черно море, чиито екипажи спасихме при операция с участието на ВВС. Единият от двата плавателни съда беше именно газовоз, натоварен с втечнен газ.

Борисов нарече удрящите цивилни плавателни съдове "пирати" и даде да се разбере, че визира Русия.

"Толкова кораби се потопиха, толкова народ, ние сме се превърнали в пиратска държава. И пиратите шестват, защото правителството не смее да каже кои са пиратите", каза Борисов с намек, че дроновете са руски и затова кабинетът "Радев" не ги назовава.

"Кораб след кораб потапят, ограбват, потъват. И ако така продължават, ще сме най-голямата атракция за тези, които обичат подводните снимки", заключи с ирония лидерът на ГЕРБ.

Борисов не спести критики за това, че правителството не ликвидира дроновете. Той заяви, че ако сега е премиер, е щял да ликвидира безпилотните устройства със способностите на армията ни.

"Щях да унищожавам дроновете". Те се движат бавно, които са по вода, бавно вървят - изкарвам авиацията, изкарвам системите", обясни какво трябва да се направи. По думите му в това нямало нищо сложно.

И даде пример как преди години, когато е бил премиер, "руснаците пускаха самолети всеки ден" над Черно море. "Преди години руснаците пускаха самолети всеки ден и изчисляваха колко са ни часовете работа на двигателите на МиГ-овете, за да ни приземят. Тогава отворихме шлюзовете на ракетите при Шабла и дори само като са отворени, им дава сигнал, че са прихванати и оттогава нямаше нито един набег", опохвали се Борисов. "Нищо сложно няма, това е една бърза лодка, тя плува отгоре", обърна се към настоящите управляващи Борисов.

Лидерът на ГЕРБ се изказа песимистично относно някакви конкретни резултати от тристранната среща в Китай между Тръмп, Путин и Си, която предстои до часове. Според него, тя дори няма дневен ред. "И войната в Украйна вече е толкова ожесточена, че просто не виждам как ще я спрат с такава среща. Иначе всички сме за мир", заключи Бойко Борисов.

В коментар на бюджета и натрупания дефицит, лидерът на ГЕРБ каза, че това не е станало по времето, когато той е бил министър-председател. "Аз отговарям за времето, когато съм бил премиер. И моите бюджети са били в излишък. Каквото съм правил с бюджета, съм го правил до 2020 г., каза Борисов.

Той поощри Асен Василев, че доста добре е визуализирал бюджета с празната кошница за грижи. Целият бюджет е "вземаме дългове, за да се правят на щедри", заключи Борисов. Лидерът на ГЕРБ обяви още, че трябва да се свика Консултативен съвет за национална сигурност, защото парламентът крие министрите. "Вчера съжалих министъра на финансите Гълъб Донев, защото е видно, че не е на мястото си. Изглеждаше доста тъжно и странно", констатира Борисов.

Дир.бг