В интернет се появиха кадри как гори танкерът GAS HUSKY, поразен на около 50 мили източно от Бяла. Корабът, плаващ под флага на Либерия, беше ударен от дронове вчера, а само ден по-рано в същия регион беше поразен друг плавателен съд - Betul 8. С тях нападнатите в рамките на малко повече от месец близо до българските брегове търговски кораби станаха седем.

Газовозът GAS HUSKY бе поразен в българската изключителна икономическа зона, на около 50-55 морски мили югоизточно от Варна и Бяла. По информация на капитана плавателният съд е ударен от четири дрона, след което започнал да потъва. Всичките 19 филипински моряци от екипажа бяха спасени. GAS HUSKY превозваше 3400 тона втечнен нефтен газ от Египет към Румъния.

Betul 8 бе потопен на 16 ноември след удар от два морски дрона на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра. На борда имало 12 моряци, които бяха спасени. BETUL 8 е зърновоз и превозваше 3000 тона пшеница от Румъния към Египет.

По последни данни двата кораба още не са потънали. В района не е установено замърсяване.

От началото на октомври насам край бреговете на България и Румъния са атакувани най-малко 14 търговски кораба, като в резултат на това над 30 моряци са загинали или са в неизвестност, пише сайтът De Re Militari.

Заради ситуацията в Черно море от "Демократична България" настояха президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет по национална сигурност.

Дир.бг