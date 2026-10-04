Влизаме в такъв режим, в който цял живот ще плащаме само лихви и кредити, каза в Русенско лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти по повод тегленето на нов държавен дълг от сегашното правителство.

Той се срещна днес с актива на партията край село Мечка, а поводът е инициативата на партията "Новите умове".

"Това правителство, откакто е дошъл Радев, веднъж взе 3,8 млрд. евро, а във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда и 250 милиона евро. Това е огромна цифра само за няколко месеца управление, а бюджетът, който имаме, е за 10 милиарда евро нов дълг. С това темпо догодина над милиард евро ще са само лихвите по тези кредити", каза Борисов, цитиран от БТА.

Той заяви, че ГЕРБ никога не е вдигал и няма да вдига данъци.

"Ако мога да помоля за заглавие - когато ГЕРБ се върне в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати. Няма да ходим да броим шишетата ракия, туршия и компоти в мазетата на хората. Миналата година НАП и Агенция "Митници" събраха със 7 млрд. евро за година повече пари в хазната от контрабандата. Когато ГЕРБ се върне в управлението, ще продължим да събираме парите от контрабандата, за да не ви вдигаме данъците", заяви Борисов.

По повод на инициативата на ГЕРБ "Новите умове" той каза, че хората ще дадат оценка на младите в партията.

"Имаме много млади, но и опитни хора. Те трябва да бъдат тренирани, обучени и тогава тази сплав между опитните и новите да даде резултат и с нея да се представим пред обществото", каза Бойко Борисов.

Дир.бг