Регистриран е първият за сезон 2026-2027 г. грипен вирус A(H3N2), съобщиха на сайта си от Националния център по заразни и паразитни болести.

На 30 септември тази година в Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ" е доказан чрез Real-Time PCR грипният вирус. Той е открит в носогърления секрет на пациентка, хоспитализирана в столичната Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров".

От утре, 5 октомври, ще има възможност за имунизиране срещу грип на деца с назална ваксина, съобщиха преди дни от Министерството на здравеопазването. Назалната ваксина срещу грип е тривалентна и включва щамовете "Мисури", "Дарвин" и "Токио" ( A/Missouri (H1N1), A/Darwin (H3N2) и B/Tokyo), посочиха от фармацевтичната фирма, производител на ваксината.

За сезон 2026/2027, по информация от Изпълнителната агенция по лекарствата, в страната ще бъдат доставени общо 770 000 дози противогрипни ваксини, допълва БТА.

Дир.бг