Николай "Papaworm" Филипов е новият световен шампион по ядене на люто на League of Fire. Българският състезател спечели световната титла на 3 октомври в директен двубой срещу трикратния световен шампион и рекордьор на Гинес Стивън "Fiery Redd" Кърган.

С победата си Филипов спечели шампионския колан на League of Fire и го задържа в България. За него това е кулминацията на години състезания, подготовка, победи и трудности и най-големият успех в състезателната му кариера до този момент.

"Нямам думи да опиша колко съм щастлив. Беше много тежка битка и до последния момент дадох всичко от себе си, защото знаех какъв шанс е това - за мен, но и за България. Стивън "Fiery Redd" Кърган е наистина сериозен опонент и го поздравявам за битката и за спортсменството. Да спечеля световната титла точно тук, пред всички тези хора, е нещо, което ще помня цял живот. Благодаря на семейството ми и на всички, които бяха с мен - на място и онлайн, които викаха за мен и споделиха този исторически момент. Тази титла е и за всички вас", каза непосредствено след победата Николай Филипов, цитиран от БНТ.

Съперникът му Стивън "Fiery Redd" Кърган пристигна в България като действащ трикратен световен шампион на League of Fire. Само дни преди финала американецът постави и световен рекорд на Гинес, като изяде 50 чушки Ghost Pepper за под пет минути, подобрявайки значително времето на предишния рекордьор - канадеца Майк Джак.

Опонентите се изправиха един срещу друг в напрегнат двубой от 14 рунда в рамките на час и 38 минути, а специално за събитието League of Fire бяха подготвили състезателни чушки, надвишаващи 1.5 милиона Сковила. Сред изпитанията бяха два рунда от сосове, приготвени от организаторите специално за състезанието и надвишаващи 6 милиона Сковила.

Всеки един от претендентите в двубоя е изял над 76 състезателни чушки, което само по себе си е рекорд за световен финал. Изходът от двубоя се разреши в първия скоростен рунд.

Филипов е двукратен шампион за Софийския колан на League of Fire - през 2024 и 2025 г. През 2025 г. той постави световен рекорд за най-бързо изяждане на 25 чушки Каролина Рийпър - 4 минути и 32 секунди, подобрявайки предишното постижение от 4:36.26.

Дир.бг