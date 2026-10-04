„Волов-Шумен 2007“ не успя да продължи в следващия етап в турнира за купата на България. На стадион „Панайот Волов“ шуменци бяха елиминирани от втородивизионния „Черноморец“ Бургас. „Акулите“ спечелиха с 2:0 след два гола през второто полувреме на Живко Петков.
Двата отбора изиграха много добър мач за радост на многобройната публика на стадиона. Гостите от Бургас започнаха по-устремно и в началото на полувремето отправиха няколко удара към вратата на шуменци. При единия от тях, отправен от Кристиян Добрев, топката облиза сглобката на вратата на „Волов-Шумен“.
След този начален щурм на бургазлии шуменските футболисти изравниха играта и на свой ред създадоха положения пред вратата на гостите, но до гол не стигна нито един от отборите и те се оттеглиха за почивка при 0:0.
В началото на второто полувреме старши треньорът на „Черноморец“ Ангел Стойков направи три смени. Едната от тях – Живко Петков, се оказа най-печеливша за отбора.
В 55-тата минута това шуменският отбор направи опасна атака, като Жечко Йорданов навлезе с топката в наказателното поле на гостите. Играчът на „Волов-Шумен“ падна след съприкосновение с играч на противника. Главният рефер на мача Борис Попов не видя нарушение при ситуацията.
Веднага „Черноморец“ овладя топката, играчите напреднаха бързо и Живко Петков се оказа на стрелкова позиция, отправи удар и в 56-тата минута поведе - 0:1.
11 минути по-късно отново Петков стреля, топката рикошира и за втори път влезе в мрежата на Христо Ковачев, който игра много силно и извади опасни удари на гостите.
Въпреки получените два гола, шуменският отбор продължи да играе с високо темпо и да атакува. На два пъти Жечко Йорданов отправи удари с глава, но те не попаднаха в мрежата на „Черноморец“.
Шанс за гол се откри и пред влезлият през второто полувреме Александър Александров-Шеви. Той бе оставен сам в дясно по атаката на шуменци, стреля, но топката мина в страни от вратата на гостите.
Така „Черноморец“ чака „Ботев“ Пловдив в Бургас в следващия етап от турнира за купата на България.
„Волов-Шумен 2007“ продължава в другия турнир – за купата на Аматьорската футболна лига, а следващия мач от първенството на Трета лига на шуменци е гостуване на „Черноморец“ в Балчик. Срещата е на 10 октомври от 16,00 часа.
ШУМ.БГ
Коментари
Фен
Опита си пролича.... Въпреки Браво на отбора и Браво на публиката , отдавна е нямало толкова мноогго хора.... Само Волов . Само няма снимка на целия сектор срешу трибуната. На едната снимка се вижда част само.
Анонимен
Никога не показват трибуната, ако не ги затруднява фотографите, направете някоя снимка
Анонимен
Много сме далеч от истината.
Анонимен
сТАДИОНА Е ЗАПРИЛИЧАЛ НА ДЖУНГЛА
Анонимен
За мача - браво на момчетата, на моменти не си личеше кой в коя лига е.
За стадиона - Жунгла се казва 😄, но и така спомените от великите мачове си остават. Новият ще е красавец, САМО да не му сложат смотаните седалки като на Арената!!! Трябва да са тези от стадионите на Лудогорец, Ботев Пд и ЦСКА!
Г-н Христов, погрижете се!
Анонимен
Какво се случва с историческия ремонт ?
АнонименИвелин
Отбора игра достойно. Според възможностите си. Похвално е че имаше много фенове. Време е да се обърне сериозно внимание на стадиона. Много жалка картинка. Топката е в общината.
Анонимен
Голямо БРАВО на момчетата за себераздаването!!! Румен Николов - какви ги диреше полувреме и половина /или колкото беше там/ на терена??? Да, последен мач на такова ниво, ама като няма движение - играхме с човек по-малко! Да играе 15-20 мин. и да дава път на останалите! И тренера ЗАЩО прави смени в 87 - ата минута чак?!? Голям СТРАХ!!! В такива мачове трябва всички да играят повечко време!
Анонимен
Какво стана с новият стадион. Нали всичко беше готово още юни и щяха да влизат багерите! Или пак ще е юни но не се знае коя година.