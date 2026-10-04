„Волов-Шумен 2007“ не успя да продължи в следващия етап в турнира за купата на България. На стадион „Панайот Волов“ шуменци бяха елиминирани от втородивизионния „Черноморец“ Бургас. „Акулите“ спечелиха с 2:0 след два гола през второто полувреме на Живко Петков.

Двата отбора изиграха много добър мач за радост на многобройната публика на стадиона. Гостите от Бургас започнаха по-устремно и в началото на полувремето отправиха няколко удара към вратата на шуменци. При единия от тях, отправен от Кристиян Добрев, топката облиза сглобката на вратата на „Волов-Шумен“.

След този начален щурм на бургазлии шуменските футболисти изравниха играта и на свой ред създадоха положения пред вратата на гостите, но до гол не стигна нито един от отборите и те се оттеглиха за почивка при 0:0.

В началото на второто полувреме старши треньорът на „Черноморец“ Ангел Стойков направи три смени. Едната от тях – Живко Петков, се оказа най-печеливша за отбора.

В 55-тата минута това шуменският отбор направи опасна атака, като Жечко Йорданов навлезе с топката в наказателното поле на гостите. Играчът на „Волов-Шумен“ падна след съприкосновение с играч на противника. Главният рефер на мача Борис Попов не видя нарушение при ситуацията.

Веднага „Черноморец“ овладя топката, играчите напреднаха бързо и Живко Петков се оказа на стрелкова позиция, отправи удар и в 56-тата минута поведе - 0:1.

11 минути по-късно отново Петков стреля, топката рикошира и за втори път влезе в мрежата на Христо Ковачев, който игра много силно и извади опасни удари на гостите.

Въпреки получените два гола, шуменският отбор продължи да играе с високо темпо и да атакува. На два пъти Жечко Йорданов отправи удари с глава, но те не попаднаха в мрежата на „Черноморец“.

Шанс за гол се откри и пред влезлият през второто полувреме Александър Александров-Шеви. Той бе оставен сам в дясно по атаката на шуменци, стреля, но топката мина в страни от вратата на гостите.

Така „Черноморец“ чака „Ботев“ Пловдив в Бургас в следващия етап от турнира за купата на България.

„Волов-Шумен 2007“ продължава в другия турнир – за купата на Аматьорската футболна лига, а следващия мач от първенството на Трета лига на шуменци е гостуване на „Черноморец“ в Балчик. Срещата е на 10 октомври от 16,00 часа.

ШУМ.БГ