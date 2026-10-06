Хърватия защити футболната си чест след унизителното 0:7 от Англия и изнесе много силен мач срещу световния шампион Испания в Сплит, в Лига А от Лигата на нациите. Но червен картон и късен гол разочароваха "шахматистите" - 1:2, след като те водиха в резултата до 61-вата минута и изглеждаше, че ще спрат серията от 41 поредни мача без загуба на испанците в официални двубои.

Иван Перишич даде аванс на домакините в 17-ата минута и вдигна на крака 33 хиляди, подкрепили мощно своите въпреки ужасната загуба със седем гола от "трите лъва" преди дни. Но резервата Микел Мерино за пореден път стана жокер - първо изравни в 61-вата минута, а в 88-ата донесе победата с левачката, с типично изпълнение. Перишич пък бе изгонен десет минути преди края и това не направи задачата на домакините по-лесна.

Испания е с пълен актив от 12 точки в групата, където 9 има вторият Англия. Два гола на Хари Кейн и автогол на Владимир Цоуфал донесоха домакинско 3:0 на "Уембли" срещу Чехия. Чехите са с 0 точки, а хърватите имат 3 в групата.

В Лига В Словения изненада Шотландия с 2:1 като гост, с което запази някакви теоретични шансове за първото място в групата, със 7 точки. Лидерът Швейцария обаче е с пълен актив от 12, след като не даде никакъв шанс у дома на Северна Македония - 3:0. Този тим пък е последен с 0 точки и 0-10 голова разлика.

В Лига С не бяхме далеч от сензация - абсолютният аутсайдер на европейския футбол Сан Марино изравни като гост на Албания за 1:1 в 66-ата минута в Тирана, като се разписа Лоренцо Лазари. Но дузпа в добавеното време разплака футболното джудже - 2:1 за домакините.

Този гол остави албанците и начело в групата с 9 точки, на 2 пред Беларус, който днес победи Финландия с 1:0 у дома. Суоми също има 7 точки, а Сан Марино е с 0.

Дир.бг