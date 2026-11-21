Тежка новина дойде за Байерн Мюнхен, Англия и новия носител на "Златната топка" Хари Кейн, който излезе с травма още в 20-ата минута на мача срещу Кьолн в петък вечер (1:1).

В минутите след полунощ клубът обяви, че прегледите са показали скъсана връзка в левия глезен на деветката, което означава, че е аут за "следващите няколко месеца".

Не се уточнява точен срок за възстановяване, но обикновено той е поне 90-100 дни за такава травма. А това би означавало, че 33-годишният англичанин няма да играе поне до март.

В следващите дни ще знаем повече, но не е изключено Хари да отсъства и по-дълго.

В последните години подобни травми, при сериозността на разкъсването и уврежданията около връзката, са водили и до възстановяване от 6 месеца на асове във футбола.

Байерн със сигурност ще е в елиминациите на Шампионската лига, които започват през февруари.

Англия пък чака четвъртфинали срещу Норвегия в Лигата на нациите през март.

И всичко това - със задължителното преследване от Байерн на титлата и купата в Германия...

Не е ясно точно в кой момент Кейн ще се върне и ще може да помогне с головете и асистенциите си за тези каузи.

Дир.бг