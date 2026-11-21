Една от най-обичаните коледни комедии се подготвя за завръщане на големия екран. Disney работи по ново продължение на "Сам вкъщи" ("Home Alone"), като се очаква Маколи Кълкин отново да влезе в ролята на Кевин Маккалистър повече от три десетилетия след първите два филма. Новината е потвърдена от The Hollywood Reporter.

Проектът се намира в ранен етап на разработка, а със сценария и продуцирането са ангажирани Сет Роугън и Евън Голдбърг. Двамата работят съвместно с Кълкин по негова идея за продължението.

Роугън и Голдбърг са дългогодишни творчески партньори, познати с комедийни продукции като "Суперяки" ("Superbad"), "Ананас експрес" ("Pineapple Express"), "Да разлаем съседите" ("Neighbors"), "Кренвирш парти" ("Sausage Party") и сериала "Студиото" ("The Studio"). Новият филм ще бъде разработван чрез продуцентската им компания Point Grey.

Все още не е избран режисьор. Първите две части на "Сам вкъщи" бяха режисирани от Крис Кълъмбъс.

Кевин Маккалистър вече е баща, а капаните са предназначени за него

Маколи Кълкин неведнъж е изразявал интерес да се завърне към ролята, която го превърна в световна звезда още като дете.

По време на събитие от турнето си "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin" през ноември 2025 г. актьорът заяви, че не би бил категорично против да изиграе Кевин отново, стига проектът да е достатъчно добър.

Тогава той сподели и собствената си концепция за евентуално продължение.

Според идеята му Кевин вече е пораснал мъж, който отглежда собствено дете и е разведен или вдовец. Историята би обърнала познатата ситуация от оригиналния филм - този път самият Кевин ще се окаже заключен извън дома си, докато синът му поставя капани, за да не го допусне вътре.

Така героят, който някога използваше изобретателността си, за да се защитава от крадци, може да се превърне в жертва на същите номера, но изпълнени от собственото му дете.

Според публикации през лятото Кълкин се е срещнал с ръководителя на филмовото подразделение на Disney Дейвид Грийнбаум, за да представи предложението си.

Засега не е потвърдено дали окончателният сценарий ще следва изцяло тази концепция, нито кога може да започнат снимките.

Как започна историята на "Сам вкъщи"?

Оригиналният филм от 1990 г., написан от Джон Хюз и режисиран от Крис Кълъмбъс, представи деветгодишния Маколи Кълкин в ролята на Кевин Маккалистър - най-малкото дете в голямо семейство, което по погрешка го оставя само вкъщи, докато заминава за коледна ваканция в Париж.

Останал сам в семейната къща край Чикаго, Кевин трябва да се защитава от двама крадци, изиграни от Джо Пеши и Даниел Стърн. Вместо да се предаде на страха, момчето превръща дома си в поредица от капани, които се превръщат в една от най-разпознаваемите характеристики на филма.

Успехът води до продължението "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк" ("Home Alone 2: Lost in New York") през 1992 г., в което Кълкин отново играе Кевин. Този път момчето се озовава само в Ню Йорк, където отново се сблъсква с познатите престъпници.

След първите два филма поредицата продължава без участието на Кълкин. В телевизионния "Сам вкъщи 4" ("Home Alone 4") от 2002 г. ролята на Кевин е поверена на Майк Уайнбърг.

През 2012 г. излиза "Сам вкъщи: Коледен обир" ("Home Alone: The Holiday Heist"), който представя нов главен герой - Фин Бакстър, изигран от Кристиан Мартин.

Последният опит за възраждане на поредицата е "Сам вкъщи отново" ("Home Sweet Home Alone") от 2021 г., в който главната роля изпълнява Арчи Йейтс.

Новият проект обаче се отличава от тези продължения с очакваното завръщане на самия Маколи като Кевин - персонажът, с когото започва историята на франчайза.

Една вечна коледна класика

Първият "Сам вкъщи" се превръща в един от най-големите киноуспехи на 1990 г. и прави Маколи Кълкин една от най-разпознаваемите детски звезди в Холивуд. Филмът събира около 477 млн. долара в световния боксофис, а успехът му далеч надхвърля първоначалните очаквания за семейна коледна комедия.

Важна роля за популярността му има и актьорският състав. Джо Пеши и Даниел Стърн се превръщат в една от най-запомнящите се комедийни двойки на екрана като крадците Хари и Марв. Катрин О'Хара изпълнява ролята на Кейт Маккалистър, майката на Кевин, а Джон Хърд играе баща му Питър. В първия филм участва и Джон Кенди в ролята на музиканта Гъс Полински.

Продължението от 1992 г. също постига значителен търговски успех, като печели близо 359 млн. долара по света. Така общите приходи на първите два филма достигат приблизително 836 млн. долара.

През 1997 г. излиза и "Сам вкъщи 3" ("Home Alone 3"), в който главната роля вече е поверена на Алекс Д. Линц. Историята проследява друго момче, Алекс Пруит, което трябва да защити дома си от международни престъпници. Сред участниците е и младата Скарлет Йохансон. Третият филм събира около 79 млн. долара в световния боксофис при бюджет от 32 млн. долара, но остава далеч от финансовите резултати на предшествениците си.

Следващите три продукции от поредицата не получават традиционно широко киноразпространение, а се появяват като телевизионни или стрийминг филми.

Именно затова евентуалното завръщане на Кълкин има особено значение за франчайза. За първи път от 1992 г. насам нов филм може да продължи историята на оригиналния Кевин Маккалистър, вместо да представя друг герой или нова версия на познатата концепция.

Днес.бг