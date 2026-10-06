Българският национален отбор по футбол показа пробуждане и победи Люксембург с 2:0 като гост в мач от турнира Лига на нациите.

Това бе първа победа за родния тим в надпреварата след катастрофалните и спокойно може да кажем срамни три мача, в които загубихме от Люксембург и направихме реми с Естония у дома, а след това и отнесохме три гола от Исландия в Рейкявик.

Днес отборът ни показа коренно различно лице, както в игрови план, така и най-вече откъм желание, агресия и мотивация - все компоненти, които отсъстваха в предходните мачове, особено в двете домакинства.

Разбира се, победа над Люксембург не трябва да се превръща в повод за невероятна гордост, но с оглед това, което отборът ни прави в последните години, спечелването на официален мач далеч от България си е новина.

Днес ясно видяхме, че нашите играчи в никакъв случай не са по-слаби от тези на съперниците в групата - нещо, което отлично знаем, но пък не виждахме в досегашните мачове.

В този състав обаче има твърде сериозни проблеми откъм увереност, а тази победа далеч от дома може да е отлична отправна точка за новото начало с новия селекционер през ноември, който и да е той.

Победата днес също така запазва и теоретичните шансове за спечелване на групата, колкото и малки да са те заради катастрофалния старт.

В другия мач от групата Естония и Исландия направиха 0:0. Това означава, че исландците са на върха с 8 точки, естонците имат 6, ние сме с 4, а Люксембург е на дъното със спечелените в Пловдив три точки.

Началото на мача бе агресивно и от страна на двата тима, а макар първият шанс да бе за домакините, то трябва да отчетем, че България изигра едно от най-силните си полувремена от много врем насам.

Да, Люксембург не е мерило, но пък е рядкост родният тим да вкара два гола за полувреме в официално гостуване.

Първият гол падна след отлична бърза атака и бе дело на Кристиян Балов в 19-ата минута.

Младият ни талант за пореден път показа огромните си качества и даде заявка, че без никакво съмнение е част от бъдещето на този отбор.

Бързите опасни атаки на България продължиха и след няколко пропуска, в крайна сметка заслуженият втори гол падна.

Той бе дело на Атанас Илиев в 34-ата минута, когато нападателят засече с воле центрирането на Георги Русев.

Страхотен гол от доста по-трудна позиция от тази, която Илиев имаше преди три дни в Рейкявик, но тогава той пропусна фатално, а днес едва не скъса мрежата.

Дир.бг

През втората част ситуацията на терена бе различна и Люксмебург игра доста по-добре и като по чудо не върна поне един гол.

Геройски намеси на Наумов и фрапантни пропуски на домакините оставиха резултата непроменен, но въпреки представянето през втората част, България заслужи своя успех.