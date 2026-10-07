18-годишен от Варна е установен тази нощ да управлява автомобил след употреба на кокаин, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.
Малко след 01:00 часа екип на РУ-Шумен спрял за проверка на бул. “Симеон Велики“ в града Деу с варненска регистрация. Автомобилът бил управляван от 18-годишен варненец. Решили да го тестват за шофиране след употреба на наркотични вещества и техни аналози, като апаратът отчел положителна на кокаин проба.
Младежът дал кръвна проба за химичен анализ, след което бил задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.
Образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Браво! Сега моля направете акция за шумни коли с "подобрени" или липсващи генерации.
Държавата има нужда от пари, а шарани много.
Анонимен
Страхливите и корумпирани булгар полис само с деца се занимават и бедни и беззащитни пенсионери
Анонимен
07.10.2026 10:57 Той не е дете,а правоимащ шофьор както всеки друг и еднакво се третира от закона,що за глупост си написал,пътя не е нито детска площадка,нито пенсионерски клуб/то и не останаха/,така,че са си свършили работата,браво!
Анонимен
навремето парите само за жатамал стигаха, сега се дере от хубавото ей.