18-годишен от Варна е установен тази нощ да управлява автомобил след употреба на кокаин, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Малко след 01:00 часа екип на РУ-Шумен спрял за проверка на бул. “Симеон Велики“ в града Деу с варненска регистрация. Автомобилът бил управляван от 18-годишен варненец. Решили да го тестват за шофиране след употреба на наркотични вещества и техни аналози, като апаратът отчел положителна на кокаин проба.

Младежът дал кръвна проба за химичен анализ, след което бил задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.

Образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ