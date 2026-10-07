26-годишен мъж от село Прелез, област Разград, е задържан в Шумен за побой, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Мъжът живеел в Шумен на квартира заедно с приятелката си. Около 20,50 часа на 5 октомври в района на бензиностанция „Лукойл“ на ул. “Ген. Драгомиров“ 26-годишният видял 36-годишен мъж, роден в Словакия, който преди време имал близки отношения с приятелката му.

26-годишният от Прелез решил, че мъжът идва при нея и го пребил.

Пострадалият бил откаран за преглед в шуменската болница. Там били установени фрактури на четири ребра вляво и хематом на лявото око, както и контузни рани по десния крак.

26-годишният е задържан за извършено престъпление по чл. 129 от НК е образувано досъдебно производство, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ