26-годишен мъж от село Прелез, област Разград, е задържан в Шумен за побой, съобщиха от пресцентъра на полицията.
Мъжът живеел в Шумен на квартира заедно с приятелката си. Около 20,50 часа на 5 октомври в района на бензиностанция „Лукойл“ на ул. “Ген. Драгомиров“ 26-годишният видял 36-годишен мъж, роден в Словакия, който преди време имал близки отношения с приятелката му.
26-годишният от Прелез решил, че мъжът идва при нея и го пребил.
Пострадалият бил откаран за преглед в шуменската болница. Там били установени фрактури на четири ребра вляво и хематом на лявото око, както и контузни рани по десния крак.
26-годишният е задържан за извършено престъпление по чл. 129 от НК е образувано досъдебно производство, уточниха от полицията.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Това не ги стряска дивите делиорманчани , през соца бяха писенца по ниски от тревата бяха затова сега си го връщат
Анонимен
Хем не може да е..е ама побойник😁
Анонимен
Той ако можеше да е.е, нямаше да подозира приятелката си в изневяра.
Боян от Балгъранов
У нашия квартал е пълно с делиорманци, така е у Балгъранов.
Анонимен
У "елитните" квартали щот са свършили
Анонимен
Мъжете не се научиха, че жените не заслужават дори поглед с периферно зрение, па тоя мокър чехъл тръгнал да напада друг мъж.
Льольо, ти нямаш приятелка. Тя е общо колело за половината град да я кара.
Анонимен
Най големите глупаци са в тракията
Анонимен
Някок от тракията май чука жена ти?