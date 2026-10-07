Над два пъти е нараснал броят на болните от остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип за седмица в област Шумен, показаха данните за епидемичната обстановка на Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

За периода от 28 септември до 4 октомври са регистрирани 64 случая или заболяемост от 96,04 на 10 000 души срещу 30 случаи (заболяемост 45,02 ‰) за предходната седмица (21-27 септември).

Най-много са заболелите от грип деца на възраст от 5 до 14 г. и хора над 65 години.

Нивото на заболеваемост от грип и ОРЗ все още е далеч под това за обявяване на грипна епидемия, което за Шуменско е 224 на 10 000 души

ШУМ.БГ