Бившият тютюнев комбинат е обявен за публична продан с начална цена 6 225 423 евро. Имотът на бул. „Мадара“ в Шумен е собственост на „Шумен Табак“ АД и се продава от частен съдебен изпълнител.

Продажбата му е свързана с вписана договорна ипотека в полза на „Първа инвестиционна банка“ АД, възбрана в полза на кредитора по изпълнителното дело и договор за заместване в дълг, обезпечен с договорна ипотека.

На търг е обявен целият бивш тютюнев комбинат, който е с площ 31 103 кв. м и включва 27 сгради и постройки – производствени и административни сгради, складове, гаражи и други обекти.

Публичната продан ще се проведе от 26 октомври до 26 ноември, а наддаването ще бъде на 27 ноември от 11,00 часа в Районния съд в Шумен.

Според обявлението имотът е ограден с асфалтова и бетонна настилка и изградени комуникации. Сградите са видимо в добро състояние и могат да се използват по предназначение след текущ ремонт и поддръжка.

„Шумен Табак“ АД бе официално обявено в ликвидация на 26 юни 2012 г., а същинското производство на цигари в предприятието спира много по-рано – още през октомври 2004 г.

След официалното спиране на производството и последвалото обявяване в ликвидация част от помещенията и сградите на бул. „Мадара“ № 38 се отдават на външни фирми за складови цели, логистика или търговски нужди.

ШУМ.БГ