Бившият тютюнев комбинат е обявен за публична продан с начална цена 6 225 423 евро. Имотът на бул. „Мадара“ в Шумен е собственост на „Шумен Табак“ АД и се продава от частен съдебен изпълнител.
Продажбата му е свързана с вписана договорна ипотека в полза на „Първа инвестиционна банка“ АД, възбрана в полза на кредитора по изпълнителното дело и договор за заместване в дълг, обезпечен с договорна ипотека.
На търг е обявен целият бивш тютюнев комбинат, който е с площ 31 103 кв. м и включва 27 сгради и постройки – производствени и административни сгради, складове, гаражи и други обекти.
Публичната продан ще се проведе от 26 октомври до 26 ноември, а наддаването ще бъде на 27 ноември от 11,00 часа в Районния съд в Шумен.
Според обявлението имотът е ограден с асфалтова и бетонна настилка и изградени комуникации. Сградите са видимо в добро състояние и могат да се използват по предназначение след текущ ремонт и поддръжка.
„Шумен Табак“ АД бе официално обявено в ликвидация на 26 юни 2012 г., а същинското производство на цигари в предприятието спира много по-рано – още през октомври 2004 г.
След официалното спиране на производството и последвалото обявяване в ликвидация част от помещенията и сградите на бул. „Мадара“ № 38 се отдават на външни фирми за складови цели, логистика или търговски нужди.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Ето един хубав терен за кмета да строи общински жилища и ясла.
Хем тежкия полк да остане за парк.
Анонимен
Пеевски закьса за кеш
Резнаха му потоците от крадени 💰
Анонимен
Изобщо не може да работи по предназначение,техниката отдавна е разпродадена или окрадена,а беше един от най - колемите в България с много филиали,сушилни и складове,но всичко се разпарчедоса,ще го срутят като ТЕЦ-а,някога втори след София по топлофицирани жилища,"Родопа",най - големият на Балканите,за КТА - то да не говорим!
Анонимен
то и не работи 20 години да го махат
* Коментар транслитериран от системата3 1
Анонимен
Далаверите в бедната и корумпирана бълха......тия продължават с огромна сила без значение кои са на власт , все има гладни
Анонимен
Той тече от всякъде и се разпада... Вие го продавате... За бутане е!
Анонимен
С тези пари Шиши таман ше покрие полетите със самолета
Анонимен
Докато живеех в Пловдив съм правил проект за промяна на завода за хляб в Пловдив в тютюнева фабрика, 1ви етап малък цех и 2ри етап голям завод. От София идва най-добрия технолог. Ако ви трябва проектант може да ми се обадите.