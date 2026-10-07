Автобус се преобърна в село Асен край Павел баня, като има най-малко 9 ранени, които са откарани в лечебни заведения от линейки на Спешна помощ в Казанлък.
Сигналът за катастрофата е подаден около 15 часа, предаде казанлъшката PressTV.
Автобусът е бил пълен с хора и е пътувал в посока Асен. Той е превозвал работници към Казанлък.
В момента на мястото се извършва оглед, който трябва да установи причините за инцидента. Част от пострадалите разказват, че всичко се е случило за секунди.
"Не можах да разбера какво се случи. Бяхме се качили, тръгнахме за работа и по едно време всички паднахме вътре", споделя една от пътничките в автобуса пред местната медия.
"Дойдохме да вземем една колежка от село Асен и изведнъж се преобърна", разказва друг от пътуващите.
По неофициална информация шофьорът също е сред ранените.
На място има екипи на полицията, Спешната помощ и Пожарната. Предстои да бъдат изяснени причините за инцидента.
Dir.bg
Коментари
Анонимен
В тоя аффтобус само дигани са се водили май по това което пише по горе на , шифиоринът сигурно и тор е от малцинствата , ял пил и се веселиш до зори и хоп зад волана