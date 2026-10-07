Началничката на Клиниката по равматология към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив проф. Мариела Генева - Попова снощи е направила самопризнания по случая с източването на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това съобщи пред журналисти наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов преди заседанието в Окръжния съд по мярката за неотклонение на трима от обвинените за схемата.
Попова ще напусне Клиниката и се очаква да бъде освободена от поста декан на Медицинския факултет в Медицинския университет в Пловдив, съобщи БТА.
Единият задържан, на 82 години, тази сутрин е освободен с мярка "подписка" заради влошеното му снощи здравословно състояние. Мъжът е с две онкологични заболявания, каза Пехливанов и допълни, че няма как да остане в ареста.
В момента адвокатите на началника на Клиниката по ревматология проф. Мариела Генева - Попова и Адриан Белов, счетоводител в Медицински център "Артмед" и съпруг на дъщерята на Попова, се запознават с материалите по досъдебното производство.
Държавното обвинение иска тяхното постоянно задържане. В началото на заседанието прокурорът и защитата поискаха делото да се гледа при закрити врата, но съдът определи, че няма основание за това.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
След поредният цирк със източване на касата , ако въобще се превключи или ще го оставят да изтече по давност , нито евро няма да бъде върнато и наказани нито един няма да има , защото те знаят от години лак работи българската правораздавателна система
Анонимен
Тоя 82 годишен с две онко заболявания,обаче се оказа,че е най продуктивен като обем пациенти и като стара,добре работеща практика,като влязат в ареста или затвора се"разболяват",а защо му се иска постоянна мярка,значи има законови причини или практики,та той сега предварително е амнистиран,а Иванчева я въртяха на чеверме,за това сме на тоя хал,осъден лекар няма,освен един,защитавал имота си!