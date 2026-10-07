Началничката на Клиниката по равматология към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив проф. Мариела Генева - Попова снощи е направила самопризнания по случая с източването на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това съобщи пред журналисти наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов преди заседанието в Окръжния съд по мярката за неотклонение на трима от обвинените за схемата.

Попова ще напусне Клиниката и се очаква да бъде освободена от поста декан на Медицинския факултет в Медицинския университет в Пловдив, съобщи БТА.

Единият задържан, на 82 години, тази сутрин е освободен с мярка "подписка" заради влошеното му снощи здравословно състояние. Мъжът е с две онкологични заболявания, каза Пехливанов и допълни, че няма как да остане в ареста.

В момента адвокатите на началника на Клиниката по ревматология проф. Мариела Генева - Попова и Адриан Белов, счетоводител в Медицински център "Артмед" и съпруг на дъщерята на Попова, се запознават с материалите по досъдебното производство.

Държавното обвинение иска тяхното постоянно задържане. В началото на заседанието прокурорът и защитата поискаха делото да се гледа при закрити врата, но съдът определи, че няма основание за това.

Дир.бг