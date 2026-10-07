От отбора на "Мерцедес" във Формула 1 потвърдиха, че Джордж Ръсел ще бъде наказан с преместване назад на стартовата решетка за Гран при на Сингапур този уикенд.

Пилотът се движеше трети зад "колата за сигурност" в Гран при на Малайзия, но внезапно спря на завой №1 пет обиколки преди края заради повреда в задвижващата система.

Това означаваше, че неговият болид ще се нуждае от нов двигател за Сингапур, а това неизбежно води до наказание, тъй като Ръсел вече е използвал разрешените четири двигателя за сезона. От "Мерцедес" потвърдиха, че той ще стартира от задните позиции на "Марина Бей", където той спечели през миналата година.

"За съжаление, подобни неща са част от спорта и сега фокусът ни е насочен към това да му осигурим възможно най-добрия автомобил и шансове да си проправи път напред в колоната.

Трябва да извлечем максимума от този последен уикенд със спринтово състезание за годината, да продължим да се учим и да постигнем възможно най-добрия резултат и с двата автомобила. Сингапур ще бъде важно изпитание за нашето разбиране и за устойчивостта ни като отбор", каза шефът на тима Тото Волф.

Ситуацията е особено неблагоприятна за Ръсел, който се опитва да навакса изоставане от 84 точки спрямо съотборника си и лидер в шампионата Кими Антонели, при оставащи само седем кръга до края.

Така надеждите на "Мерцедес" за връщане към победите сега са свързани с Антонели.

Дир.бг