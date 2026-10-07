"Демократична България" не е подкрепила общата декларация след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) при президента Илияна Йотова.

Депутатът от "Демократична България" Божидар Божанов обясни, че формацията е имала конкретни предложения към документа, но те не са получили необходимата подкрепа.

"Ние не подкрепихме декларацията по две причини -

имахме предложения, които днес изчетохме от трибуната на НС. Най-важните от тях не намериха подкрепа - да се изпрати нота до Русия и да поискаме спиране на всякакви агресивни действия в Черно море. Втората точка беше ясното деклариране, че трябва незабавно да има спиране на огъня, след което да се започнат мирни преговори", коментира депутатът в предаването "Денят ON AIR".

Според Божанов позицията на формацията е свързана с необходимостта първо да бъде прекратен огънят, а след това да започне процесът на мирни преговори.

Според него международната общност настоява за преговори, докато руската страна иска те да се провеждат в условията на продължаващи военни действия.

"Развитият свят иска да има преговори. Путин иска преговорите да се водят под обстрел", каза депутатът пред Bulgaria ON AIR.

По думите му няма логика Украйна да е извършила атаката срещу поразените търговски кораби в Черно море. Той смята, че действията са свързани с Русия.

"Няма как преговори да се водят, докато летят дронове и ракети и се стрелят хора на фронта и отвъд фронта", добави Божанов.

Божанов посочи и втория мотив, заради който "Демократична България" не е подкрепила документа.

Според него в него липсва достатъчно ясна позиция на България по отношение на конфликта.

"Другата причина да не подкрепим декларацията е, че тя нищо не казва. Няма как това да бъде позиция на държава, която има отношение по този конфликт", отбеляза депутатът от "Демократична България".

Той определи като безотговорен подхода, при който се омаловажава случилото се с търговските кораби в Черно море.

"Опитът да се омаловажи този инцидент е безотговорен към националната сигурност", заяви Божанов.

Според него причината властимащите да не посочват Русия като отговорна за ударите е свързана с предстоящите президентски избори.

Божанов смята, че при подобно обвинение част от избирателите, които подкрепят Русия, биха могли да не гласуват за Илияна Йотова.

Днес.бг