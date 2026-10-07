Сигнал за забелязана пума предизвика мащабна операция по издирване в района на летището в южния германски град Мюнхен, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Днес следобед полицията започна претърсване с участието на голям брой нейни служители, хеликоптер и дронове, но пумата все още не е открита.

"Издирвателната операция продължава с пълна сила, като до момента животното не е забелязано", съобщи говорителка на полицията.

Ловец, който е използвал уред за нощно виждане, снощи забелязал необичайно срещано животно в природен резерват, намиращ се в община Обердинг в Горна Бавария. Той предположил, че може да става въпрос за голяма дива котка, и успял да заснеме животното. Записът бил предоставен за анализ на експерт още същата нощ. Според полицията ловецът е преценил, че заснетото животно може да е пума.

Гористият природен резерват се намира в окръг Ердинг, само на няколко километра от летището в Мюнхен.

Властите засега нямат информация откъде би могло да е дошло животното. По данни на окръжната администрация на Ердинг в района няма информация за цирк, в чиито спектакли участват големи котки.

Местните власти призоваха жителите да бъдат предпазливи и незабавно да се свържат с полицията, ако забележат животното или разполагат с информация за местонахождението му. Хората в района са посъветвани също да не пускат кучетата си свободно.

"Не оставяйте и малки деца да играят без надзор", предупреди окръжната администрация във Фейсбук.

Подобни сигнали за големи котки на свобода в Германия и преди са предизвиквали мащабни акции по издирвания, които впоследствие са се оказвали фалшива тревога.

През 2023 г. полиция и ловци издирваха около 30 часа предполагаема лъвица в Клайнмахнов край Берлин. В крайна сметка властите стигнаха до заключението, че забелязаното животно най-вероятно е било дива свиня.

През 2025 г. сигнал за предполагаема пума край езерото Гайзелтал в източната провинция Саксония-Анхалт също доведе до мащабно издирване. По-късно експерт заключи, че заснетото животно вероятно е било домашна котка.

При други подобни случаи в Германия предполагаемите хищници дори са се оказвали плюшени играчки, включително при сигнали в Куксхафен и Франкфурт.

Случаят с пумата с Мюнхен напомня за мащабното издирване на голяма котка на Шуменското плато през юни 2025 г. Тогава сигнал беше подаден, след като на 19 юни жител на Шумен засне едър хищник от семейство Коткови в района над Дивдядовските скали. Първоначално се обсъждаха различни възможности за вида на животното, включително пума, пантера или ягуар, като накрая беше определяно основно като "едър хищник".

Заради издирването достъпът до Природен парк "Шуменско плато" беше забранен, а жителите на областта получиха предупреждение чрез BG-Alert. В операцията участваха полиция, горски служители и експерти, бяха поставени фотокапани и примамки. Открити бяха и следи, за които експертите тогава заявиха, че показват присъствие на едър хищник в района от няколко седмици.

Животното обаче не беше заловено по време на основната операция. На 28 юни ограниченията за посещение на Шуменското плато бяха отменени след анализ на ситуацията, а през юли полицията съобщи и за нов сигнал за забелязан хищник в района.

Дир.бг