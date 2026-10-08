Средният облагаем доход на завършилите през последните 5 години висше образование в България достига 1625 евро. Това показват данните от новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2026 г., която оценява общо 51 университета у нас на базата на редица показатели като учебен процес, научна дейност, приложение на дипломата, престиж и ниво на безработица.

Възнагражденията на младите висшисти са се увеличили близо три пъти в рамките на едно десетилетие - през 2016 г. е било едва 543 евро. Само за последната година ръстът е с над 200 евро (15%) - от 1417 евро през 2025 г., сочат данните на рейтинговата класация.

"Все по-голяма част от младите хора, които завършват висше образование, получават бърза реализация на пазара на труда по специалността си", каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при представянето на Рейтинга.

Като положителна тенденция той посочи, че значително по-добра реализация получават студентите, които надграждат обучението си с по-висока степен на висше образование. По думите му това е допълнителен стимул за младите хора да продължат да се развиват.

"Живеем в динамично време, промените са бързи и специалистите трябва да надграждат своите знания и умения, за да са по-конкурентоспособни и полезни в икономиката и в публичния живот на страната", каза министър Вълчев.

Данните от Рейтинговата система за 2026 г. показват, че 86% от завършилите магистърски програми след средно образование, работят по призвание или заемат позиция, изискваща висше образование. Този процент при завършилите магистратура след бакалавър е 69%, а при висшистите само с бакалавърска степен е 51%.

Още по-добра реализация на пазара на труда се наблюдава при завършилите докторски програми - 93% от тях работят на позиции, отговарящи на квалификацията им, а средните им доходи са близо два пъти по-високи от тези на завършилите само бакалавърска степен.

Данните отчитат и рекордно висока заетост сред завършилите висше образование в България.

"През 2026 г. само 13% от дипломиралите се през последните 5 години не се осигуряват в страната, а през 2014 г. техният дял е бил 25%", съобщи изпълнителният директор на Институт "Отворено общество" Георги Стойчев при представянето на Рейтинговата система.

Безработицата сред завършилите висше образование през последните 5 години е малко над 2%, като сред магистрите този дял е едва около 1%.

Най-ниска безработица - под 1%, се отчита сред завършилите професионалните направления "Медицина", "Фармация", "Военно дело", "Математика" и "Дентална медицина". Най-висока е сред завършилите "Туризъм" (3,58%), "Социални дейности" (3,34%), "Психология" (3,2%), "Педагогика" (3,11%) и "Педагогика на обучението по" (2,84%).

Най-висок среден облагаем доход получават завършилите "Военно дело" (3747 евро) и "Информатика и компютърни науки" (2553 евро), следвани от тези, които са завършили "Национална сигурност", "Металургия", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика", "Математика" и "Обществено здраве" (над 2000 евро).

На ниво конкретно висше училище най-висок среден облагаем доход получават завършилите магистърски програми в направление "Администрация и управление" на Американския университет (5591 евро), "Военно дело" във Военна академия "Георги Стойков Раковски" (4913 евро), и "Информатика и компютърни науки" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (4368 евро) и Нов български университет (4194 евро).

Сред завършилите бакалавърски програми най-висок облагаем доход имат завършилите "Национална сигурност" в Академията на Министерството на вътрешните работи (3766 евро), "Информатика и компютърни науки" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (3563 евро) и "Военно дело" във Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" (3373 евро) и в Национален военен университет "Васил Левски" (3343 евро).

Георги Стойчев отбеляза, че през последните години се наблюдава и положителна тенденция на подобрена конкурентноспособност на българското висше образование в по-широк европейски и международен план.

"В момента за единица време изследователите в българските висши училища създават между два и три пъти повече научни публикации, които са между два и три пъти по-влиятелни в сравнение със ситуацията от преди десетина години", коментира той.

Средният успех от дипломата за завършено средно образование на приетите в първи курс студенти се увеличава на 5,16. Това е най-високото измерено ниво, откакто се поддържат данни по този индикатор в Рейтинговата система от 2013 година насам.

За поредна година първокурсниците във висшите училища с най-висок среден успех от дипломата за завършено средно образование се обучават в направленията "Медицина" (5.72), "Фармация" (5.70), "Дентална медицина" (5.68) и "Математика" (5.65).

В общите стандартизирани класации по професионални направления на Рейтинговата система за 2026 година СУ "Св. Климент Охридски" се класира на първо място в 22 професионални направления от общо 29, с които участва в класациите.

Техническият университет - София е на първо място в 6 професионални направления от общо 11, с които участва.

Медицинският университет - София е първи във всичките 5 направления, по които предлага обучение.

Химикотехнологичният и металургичен университет и Аграрният университет в Пловдив имат по 3 първи места.

Тракийският университет в Стара Загора и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив имат по две първи места.

СУ "Св. Климент Охридски" продължава да е висшето училище с най-много действащи студенти - 20 205. Следват го Университетът за национално и световно стопанство с 18 486 студенти и Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" с 17 005.

В частни висши училища се обучават близо 12% от студентите в страната, като делът на студентите в частни университети е най-голям в професионалните направления "Театрално и филмово изкуство" - 67%, "Изобразително изкуство" - 43%, "Администрация и управление" - 40%, "Психология" - 38% и "Национална сигурност" - 32%.

В рамките на последното десетилетие делът на чуждестранните студенти в България е нараснал близо 2 пъти - от 4.7% през 2016 година до близо 9% от действащите студенти през 2026 г. За поредна година той е най-голям в професионално направление "Медицина", където 58% от действащите студенти са от чужбина. По този показател България е абсолютен лидер в Европа, коментира Георги Стойчев.

По думите му обаче трябва и да се разнообразят направленията, по които се привличат чуждестранни студенти. След "Медицина" техният дял е най-висок в професионално направление "Дентална медицина", в което чужденци са близо половината (49%) от действащите студенти. На трето място е "Ветеринарна медицина", където този дял е 31%.

В още 4 професионални направления чуждестранните студенти надхвърлят 10% от броя на действащите студенти. Това са "Фармация" (15%), "Туризъм" (13%), "Транспорт, корабоплаване и авиация" (13%) и "Музикално и танцово изкуство" (10%).

В страната има 114 съвместни програми, предлагани от български висши училища в партньорство с чуждестранни образователни институции.

От миналата година в Рейтинговата система са включени и индикатори, измерващи оценката на студентите за посещаемостта на лекции и упражнения, както и тяхното усещане дали тези занятия имат задължителен характер. Данните от проведеното социологическо проучване показват, че посещаемостта на упражненията е по-висока от тази на лекциите: 69% от студентите в страната са съгласни или по-скоро съгласни с твърдението "По-голямата част от моите колеги присъстват редовно на упражнения", докато едва 50% от студентите твърдят същото по отношение на лекциите. На въпроса дали е задължително присъствието на студентите на упражнения, 75% от анкетираните студенти отговарят положително, докато по отношение на лекциите този дял е значително по-малък - едва 48% от студентите ги възприемат като задължителни.

Всеки трети от обучаващите се в българските висши училища е студент първо поколение, т.е. произхожда от семейство, в което нито един от родителите няма висше образование. Под 2% от студентите обаче идват от семейства, при които родителите имат само основно или по-ниско образование.

Дир.бг