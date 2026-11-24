Националният STEM център и Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“ отличиха Ангел Ангелов, старши учител в СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен, с наградата „Учител с принос към развитието на STEM образованието“ за 2026 г.

Името на носителя беше обявено от директора на Националния STEM център проф. д-р Найден Шиваров при откриването на 13-ата Ученическа научна сесия на БАН.

Проф. Найден Шиваров представи Ангел Ангелов като един от първите учители, въвели STEM подхода в българското училище. Отличеният преподавател работи в областта на математиката и информатиката, обучава ученици и учители и ръководи множество практически проекти. Поради служебни ангажименти той не успя да присъства на церемонията, но ще бъде поканен лично в Националния STEM център да получи отличието си.

13-ата Ученическа научна сесия на Ученическия институт на БАН се проведе на 21 и 22 ноември 2026 г. Във форума участваха 129 ученици от 43 училища в 20 града на страната, които представиха общо 93 научни проекта, разработени с подкрепата на 78 ръководители – учители, представители на научни институти и висши училища, както и студенти.

ШУМ.БГ