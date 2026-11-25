Реал Мадрид записа впечатляваща победа с 5:1 над ПСВ Айндховен в мач от Шампионската лига, след като трябваше да прави пълен обрат. Нидерландският тим първи откри резултата, но испанският гранд отговори с пет безответни попадения и запази перфектния си баланс с 5 победи от 5 мача, като има общо 10 поредни победи във всички турнири.
И този път обаче на "кралете" им се наложи да се справят с трудности. Цяло първо полувреме те не бяха на висота и оставиха съперника да атакува опасно, което в крайна сметка доведе до един гол в мрежата на Тибо Куртоа, реализиран от Иван Перишич след изключително спорна дузпа.
Ядосаният Жозе Моуриньо реагира с тройна смяна още на почивката, вкарвайки Джуд Белингам, който иначе беше оставен на пейката. Англичанинът веднага се отплати с фамозен гол за 2:1 в 60-ата минута. Преди това Федерико Валверде (50) беше изравнил. После с две попадения се развихри Килиан Мбапе (64, 84), а в края се разписа и Винисиус Жуниор (87). Отделно в двубоя Вини удари и две греди.
В друг от ключовите мачове за вечерта Манчестър Сити и Наполи не се победиха, завършвайки 2:2.
Наполи поведе в 56-ата минута с гол на Расмус Хьойлунд, а десетина минути след това Аюб Буади изравни резултата на "Етихад". Ноа Ланг отново даде аванс на Наполи четвърт час преди края на мача, но Раян Шерки донесе точката на домакините с попадение в 86-ата минута.
Манчестър Сити е на шесто място в класирането с 10 точки, а Наполи е 27-ми с четири.
Шампионът на Англия Арсенал също не успя да вземе победа, като стигна само до 1:1 с Борусия Дортмунд.
Всички резултати:
Комо - АЕК 1:0
Реал - ПСВ 5:1
Фейенорд - Порто 0:1
Арсенал - Борусия 1:1
Манчестър Сити -Наполи 2:2
Слован - Бетис 0:2
РБ Лайпциг- Ланс 3:1
Галатасарай - Астън Вила 1:0
Будьо - ЛАСК 1:0
Дир.бг
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