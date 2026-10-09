Атмосферното налягане още ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

През нощта ще преобладава ясно време с временни увеличения на облачността главно над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът след полунощ в повечето райони ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 11°. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Остава топло с максимални температури между 25° и 30°, за София - около 26°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите в Западна България ще има по-значителни увеличения на облачността. На места ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще бъде почти тихо, след обяд ще се появи слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

НИМХ