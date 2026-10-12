Полицейски служители от участъка на полицията в Никола Козлево проведоха открит урок с децата от ДГ „Зорница“, посветен на безопасността на движението по пътищата и правилата, които всички участници в движението трябва да спазват, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в Шумен.

Инспектор Иван Стоянов и младши полицейски инспектор Петър Ризов запознаха децата с работата на полицейските служители и им показаха в реална ситуация как се извършва проверка на водач на моторно превозно средство. Малчуганите научиха какви документи се проверяват, на какво обръщат внимание служителите на реда и защо спазването на правилата за движение е важно за безопасността на всички.

Срещата даде възможност на децата по достъпен и интересен начин да се запознаят с работата на полицията и значението на отговорното поведение на пътя.

В знак на благодарност децата подариха на полицейските служители собственоръчно изработени послания, с които призоваха за повече търпение на пътя, повишено внимание и грижа към най-малките участници в движението.

ШУМ.БГ