28-годишен мъж е в болница в тежко състояние и опасност за живота след катастрофа на околовръстния път на Шумен. Други двама мъже са в болница с по-леки наранявания, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Инцидентът е станал в 17,52 часа вчера. На 112 постъпил сигнал, че на околовръстния път на Шумен, в участъка между разклона за село Васил Друмево и разклона за „Алкомет“ и входа на града при бул. „Симеон Велики“ са се ударили две леки коли.

Автомобил Ауди А3, управляван от 61-годишен мъж от село Мадара, се движил в посока Бургас - Варна. По неизвестни причини навлязъл в насрещното и ударил челно Опел Астра, управляван от 28-годишен мъж от село Сушина.

В болница били откарани двамата водачи и пътник в Опела.

Прегледът установил, че шофьорът на Аудито е със счупен гръбначен прешлен, а този на Опела с фрактури на дясната капачка на коляното, дясната лъчева кост и кост на дясната китка, както и със съмнения за фрактура на лявата подбедрица.

Пътникът в Опела - 28-годишен мъж, също от Сушина, бил приет в тежко състояние, в безсъзнание, с черепно-мозъчна травма и опасност за живота.

При извършената проверка била установено, че Аудито не е преминало задължителния периодичен технически преглед. Работата по изясняване на причините и обстоятелствата около произшествието продължава, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ