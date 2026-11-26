Българският национален отбор по баскетбол отговори подобаващо на еуфорията от 12 хиляди фенове, които изпълниха Арена "8888" за европейската квалификация с Дания.

Александър Везенков и компания постигнаха драматична победа над Дания с 87:84, като се затрудниха изключително много, въпреки че бяха в ролята на фаворит.

Пред вип зрители като президентa Илияна Йотова, шефa на БОК Весела Лечева, спортния министър Енчо Керязов и бившите футболисти Христо Стоичков Илияна Йотова, българите водеха в резултата в почти целия мач, но през второто полувреме стрелбата им сериозно се влоши и това позволи на аутсайдера Дания на няколко пъти да поведе. За щастие в края на мача суперзвездата Везенков с кош и фаул, а след това и асистенция за тройка на Константин Тошков извоювахме победата.

Тя е втора поредна за нас в квалификационната група, в която е и Румъния и така повеждаме в класирането. През февруари ще приемем Румъния и ще гостуваме на Дания в опит да се класираме напред.

Днешният мач показа, че българските фенове са зажадняли за качествен баскетбол, като еуфорията по трибуните беше сериозна и дори имаше затруднения при влизането в залата. Всички искаха да гледат Везенков, а той, макар и видимо уморен, защото игра ден по-рано, реализира 27 точки, 6 борби и 3 асистенции. Борислав Младенов добави 14 точки. СИлен мач изигра и Йордан Минчев с 13 точки и 10 борби. За датчаните Оскар Йоргенсен направи мача на живота си със седем тройки и актив от 21 точки. Бакари Диба добави 16 точки.

Тройка на Йордан Минчев в началото ни донесе аванс от 5:0. Две атаки на Диба обаче изравниха резултата до 5:5. Три поредни тройки на Боби Младенов ни качиха на солиден аванс от 15:5. Павлин Иванов продължи невероятната серия с още една тройка - 18:5. Везенков откри сметката си за 20:10. Тройка на датчаните намали на 15:20. Сьоренсен Чърчил също вкара тройка за 18:22, а след това и Йоргенсен реализира отдалеч - 21:22. Равенството беше възстановено при 24:24. Тройка на Тошков и кош на Дания отблизо донесоха резултат от 28:26 за край на първата четвърт.

Дания направи няколко бързи нарушения в началото на втората четвърт и поведохме с 31:26. Тройка на Диба съкрати на 29:33. Везенков от фаул линията направи резултата 37:31. След няколко разменени точки Везенков постигна кош и фаул за 42:35. Негова безумно дълга стрелба направи резултата 45:37. Нови два фаула на Сашо за 47:38. Страхотна тройка на Лъчезар Тошков и кош на Кусман затвориха тази четвърт при резултат 51:44 за България.

Кош на Младенов за 54:44 в началото на третата част беше върнат веднага от Диба. Грешка на нашите позволи на Клусман да отбележи, но Везенков покачи на 59:52. С кош и фаул Тошков направи резултата 62:54. Дания направи силна серия и с кош на Йоргенсен разликата падна на четири - 59:63. Фаулове на клусман съкратиха до 61:63. Тройка съвсем обърна развоя - 64:63 и първи аванс за Дания в мача. Обърнахме отново а забивка на Везенков направи 68:64. Поредна страхотна тройка на Йоргенсен обаче направи резултата 67:68. Тройка на Везенков отново вдигна публиката. Предпоследната четвърт завърши при 71:69.

Тройка на Лъчезар Тошков ни донесе известно спокойствие при 74:70 в началото на последната четвърт. Със седмата си тройка Йоргенсен направи 73:76, но Матушев веднага върна за 78:73. Емил Стоилов от фаул линията направи 80:74. За съжаление Сьоренсен направи тройка за едно притежание разлика - 77:80. Дълга серия от пропуски беше прекъсната от фаулове на Уеб за 81:81. После той донесе аванс за Дания от 83:81. При резултат 84:81 Везенков излезе на сцената и постигна кош и фаул минута преди края за 84:84. Константин Тошков взриви публиката с тройка за 87:84. Това се оказа последният кош в мача.

Дир.бг